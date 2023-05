El titular de la SSP asegura que las fuerzas de seguridad están completas

Por: KAREN GARCÍA •

Ante los frecuentes ataques en contra de elementos de seguridad, por parte de grupos delincuenciales, mismos que han dejado un saldo de 15 elementos asesinados en lo que va del 2023 en Zacatecas, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), Arturo Medina Mayoral, aseguró que no hay carencias de cuerpos estatales y que “estamos completos”, pese a que, como él lo dio a conocer, cada día hay una baja.

“Si somos agredidos por algún grupo tenemos la fuerza suficiente, el armamento suficiente y los elementos preparados para hacerle frente a cualquier grupo que ande haciendo fechorías en el estado”, respondió al cuestionarlo sobre los recientes ataques que han sufrido, y en los que, cada vez más frecuente, pierden la vida elementos de seguridad.

Con firmeza, sostuvo que el ámbito de la seguridad así es y que cada policía está expuesto en el momento en el que sale a las calles, por lo que aseguró que se tienen los recursos suficientes para hacer frente a los delincuentes.

“Hemos tenido asesinatos, pero también, en menos de 36 horas, fueron desarticuladas dos bandas de delincuentes; una de ellas está inmiscuida en esos asesinatos”, confirmó.

Es importante mencionar que algunos de los ataques en contra de policías han sido en días de descanso, por lo que, al no estar armados, no hay posibilidad de responder. Ante esto, el funcionario estatal reafirmó que no es posible que los cuerpos de seguridad estén armados durante sus días de descanso y pese a que se ha tocado el tema, incluso legalmente, no ha sido posible porque “la ley es la ley y se debe cumplir”.

En ese sentido, Medina Mayoral mencionó que “ya le hemos dicho a los elementos qué deben de hacer, a dónde acudir y cómo comportarse en esos casos para que se protejan”.

Es importante mencionar que, en lo que va del año, se han integrado un aproximado de 150 nuevos elementos, sin embargo, el titular de la SSP dio a conocer que todos los días hay una baja “porque se quieren ir o porque cumplen con su labor o cualquier otra razón que siempre se respeta, lo cual no es problema porque de inmediato lo cubrimos”.

Cabe recordar que, entre los hechos más recientes, en un ataque armado fueron asesinados dos policías del municipio de Guadalupe. Los uniformados realizaban labores de vigilancia en la colonia Villa de Guadalupe cuando fueron sorprendidos por un comando que los agredió a tiros.