Prepara Hacienda paquete de inversión público y privado: AMLO

Ciudad de México. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) preparan un paquete de inversión con participación pública y privada. Los proyectos se darán a conocer antes de concluir enero, informó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este fue el motivo del diálogo que sostuvo el martes en Palacio Nacional el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, señaló en su conferencia de prensa matutina.

Los acuerdos con la iniciativa privada son “en todos los sectores”, adelantó, pero pidió esperar hasta que se den a conocer. “Ya muchas cosas que se van a iniciar cuentan con proyecto, ya es para iniciar pronto, y vamos también a informar sobre el avance de los otros acuerdos que estamos llevando a cabo”.

No es esta la única iniciativa de inversión conjunta que prepara el gobierno con el sector empresarial para impulsa el desarrollo del país, agregó el mandatario, al apuntar que “se debe de tener muy presente que se mantiene una relación económica muy activa a través del tratado. Esto es fundamental, sigue llegando inversiones a México, y se siguen creando empresas para el fortalecimiento de la integración económica de América del Norte”.

Por ello, insistió que fue un acierto la firma del nuevo Tratado con Estados Unidos y Canadá, con lo cual “tenemos garantizados la inversión, México tiene inversiones muy favorables en el concierto de las naciones, es un país atractivo para la inversión, por eso no nos está costando mucho la recuperación en lo económico, está llegando inversión. Entonces, arriba esta inversión está al mismo tiempo está impulsando el crecimiento de las pequeñas y las medianas empresas”.

En la pantalla colocada en el Salón Tesorería, mostró una gráfica sobre el grado de confianza de las empresas del sector manufacturero en el futuro de la economía nacional, así como de las ganancias en la Bolsa de Valores con ganancias del 27.7 por ciento desde que inició su gobierno, y del crecimiento de los salarios, con lo que afirmó que hay un aumento para todos los sectores del país.

“La gente tiene para sus necesidades básicas, para su sustento, no sólo los de arriba, que eso es lo que hay que procurar. Yo digo: arriba los de abajo, pero no dijo abajo los de arriba; abajo los privilegios, porque a los de arriba también quiero que les vaya bien, lo que no quiero es que haya privilegios”, expresó.

Con la gráfica sobre la confianza del sector manufacturero añadió, se muestra que hay dos mundos: “por un lado los intelectuales orgánicos y la prensa conservadora queriéndonos distanciar de los empresarios o cuestionando al gobierno, pero por otro lado, los empresarios reconociendo que se maneja una política económica en beneficio de todos y del sector empresarial”.

A pesar de las inversiones, ponderó que lo que se lleva el primer lugar son las remesas enviadas por los connacionales. Detalló que de acuerdo con el Banco de México los envíos en noviembre llegaron a un récord. Se proyecta que al presentar el balance final de 2021 se llegará a 51 mil 634 millones de dólares, con un incrementos del 27 por ciento de aumento con relación a 2020. La proyección es que tan sólo en diciembre pasado se enviaron 4 mil 800 millones en diciembre.

Hablando en término de béisbol, dijo, esto es lo que nos sacó del hoyo, porque llega a más de 10 millones de familias mexicanas abajo.

“Arriba es inversión que llega por el Tratado; abajo ésto (remesas), más los programas de Bienestar. De todas maneras hay mucha obra pública. Ya no es fácil conseguir trabajadores en el sureste, que eso nunca había sucedido porque hay mucha obra en general en el país”.

Aprovechó, además, para agradecer a los empresarios su apoyo en el aumento al salario mínimo, “porque eso ayuda mucho, les molesta a nuestros adversarios que son corajudos, pero estaban esperando que iniciar el año con gasolinazos, por eso los inventos y las mentiras: gasolinazos, carestía… y no”.

Con ayuda de otra gráfica, explicó que en 2018 el salario mínimo alcanzaba para 3.09 kilos de frijol y 6.52 de tortilla, mientras que en el arranque de 2022 alcanza para 7.74 kilos de frijol y 9.9 de tortilla, “a pesar de la inflación”.

Presentó un balance sobre el aumento real del salario mínimo, en el que se muestra que en 1989 hubo una reducción de más del 17 por ciento y en el 1996 de menos 18 por ciento, como las caídas más fuertes. En su sexenio se reportan incrementos de 11.4 por ciento en 2019, del 16.2 por ciento para 2020, del 11.9 por ciento para 2021 y de 14.4 por ciento para 2022.

“Ofrecemos disculpa a los conservadores porque no les funcionó su pronóstico, y esperemos que no les funciones”, indicó, a la vez que refirió que durante las fiestas de año nuevo, en el que estuvo en Palenque, Chiapas, percibió la alegría de la población.

Mañana se presentará en su conferencia de prensa un panorama general en materia económica, social y seguridad de cómo arranca el año.