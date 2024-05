Se reúne Raymundo Moreno con cámaras de comercio y restaurante

Por: La Jornada Zacatecas •

El candidato al tercer distrito federal, Raymundo Moreno Romero, sostuvo reuniones con miembros de la CANACOZAC y la CANIRAC para escuchar sus preocupaciones por la emergencia económica y de inseguridad que padece el estado de Zacatecas. Durante estas reuniones estuvieron presentes los candidatos al senado de la república, Claudia Anaya y Miguel Torres, así como Miguel Varela, candidato a la presidencia del municipio de Zacatecas, y Nancy Espinoza, candidata a la diputación local por el segundo distrito.

Los integrantes de las cámaras señalaron a los candidatos que los hechos violentos, ocurridos en las carreteras de Zacatecas, han afectado al comercio, la actividad restaurantera y al turismo, ya que la percepción de inseguridad en el estado se ha incrementado para la población del mismo y de los estados vecinos.

Raymundo Moreno reconoció la vocación de los comerciantes y restauranteros y señaló que la fórmula de la coalición Fuerza y Corazón por México y Zacatecas se encuentra trabajando en unidad, algo que no se verá en la fórmula del oficialismo.

“La seguridad es el tema de temas que no debemos eludir, nos encontramos en un régimen de terror, estamos padeciendo el peor momento de nuestra historia en materia de seguridad. Esto no es un tema de percepción, no es algo que se encuentre en nuestra imaginación. Vivimos una realidad lacerante que hemos testificado todos los días y que hemos visto incrementarse dramáticamente en los últimos días. Los comerciantes son víctimas de extorsión constante, lo he visto y me lo han dicho en varios municipios donde hay sobrecostos de precios por la cuota que les impone el crimen organizado”, señaló.

El candidato aseveró que la ley tiene que cumplirse, basta de aplicar las leyes a contentillo y de dar abrazos a los criminales. Se tiene que cumplir la Constitución y la Guardia Nacional debe tener un mando civil con capacitaciones policiacas, de investigación, prevención del delito y en derechos humanos. Se tienen que recuperar los fondos que se han perdido y para ello es indispensable contar con la mayoría en el senado y la cámara de diputados.

“Tenemos que recuperar el FORTASEG, programa que representaba, solamente en la capital, 15 millones de pesos al año y que se utilizaba para equipamiento, capacitación y la contratación de policías. En la capital del estado no contamos con los elementos suficientes, tenemos 160 policías y necesitamos alrededor de 480 elementos. Necesitamos recursos para tener policías capacitados en los municipios, que son el eslabón más débil en la cadena de seguridad pública”, comentó.

Moreno Romero añadió que se debe mejorar la infraestructura de las carreteras para atraer inversiones ya que es imposible que se tenga una inversión extranjera o nacional si no se cuenta con carreteras en buenas condiciones. En 2017 Zacatecas tenía un aproximado de 1 mil 330 millones de pesos de recursos para carreteras, sin embargo, a la fecha han transcurrido 4 años sin un centavo para mejorar los caminos del estado.

“Esto es consecuencia del actuar de los diputados traidores de MORENA, el PT y el Verde que han abandonado a Zacatecas y de un gobierno que no ha sabido gestionar o no ha querido hacerlo para no molestar a sus jefes en palacio nacional. Necesitamos recuperar esos recursos para que Zacatecas pueda reconstruir sus vías de comunicación. Todo lo que han destruido se puede recomponer teniendo diputados que representan a la ciudadanía, tenemos que asumir nuestra responsabilidad colectiva y tenemos que recomponer el rumbo para recuperar los programas que nos han quitado los traidores de MORENA”, añadió.

Raymundo Moreno apuntó que los gobiernos de MORENA han dejado al campo a su suerte sufriendo por la mezquindad de la CFE. Señaló que pareciera que se quiere aniquilar al campo zacatecano para que el recurso, que históricamente era de los campesinos de Río Grande, termine en importaciones hechas desde Brasil.

“Para poder darle resultados rápidos a los comerciantes y restauranteros de Zacatecas debemos de tener la mayoría en la cámara de diputados y senadores. Este 2 de junio no están en juego solamente los cargos de un servidor y mis compañeros de fórmula, lo que está en juego es el futuro democrático de México y la supervivencia de Zacatecas”, remató.