La Jiribilla 28/05/2018

UNO: “Ajustan estrategia”

Casi un mes de campaña y todo indica que apenas los candidatos de Morena van coordinando actividades entre los miembros del posible gabinete anunciado por López Obrador y las personalidades locales

El viernes pasado vino a Zacatecas la que podría ser la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para darle su espaldarazo a la chiquillada zacatecana y de paso a dejar claro una vez más, que la amnistía propuesta forma parte de un proceso de pacificación del país y que en ella jamás se van a incluir a asesinos, violadores y cualquier delito de lesa humanidad.

En ese tenor, hoy estará en Zacatecas Miguel Torruco, quien podría encabezar la Secretaría de Turismo, la visita es relevante por la importancia del sector.

DOS: “Sospechosas amenazas”

En estos días varías empresas, Herdez por ejemplo, por la vía de sus representantes y/o dueños han hecho pública la advertencia, sin pruebas de por medio, de posibles turbulencias económicas.

Esto nos lleva a preguntarnos si tanto les preocupa la situación macroeconómica y las crisis del futuro, ¿por qué no han hecho videos de la corrupción, del megaendeudamiento y de la profunda crisis de inseguridad en el país?

Recuerden que cuestionar a destiempo también es una irresponsabilidad.

TRES: “Meade en Zacatecas”

El viernes pasado el priísmo zacatecano estuvo de manteles largos y al fin dio muestras de vida política y de movilización de sus bases. Si bien ya no es la locomotora que era en el año 2012 cuando abanderaba la candidatura Peña Nieto, lo cierto es que el PRI local le organizó buenos eventos al candidato José Antonio Meade y de paso inyectó algo de ánimo a los candidatos locales que francamente han estado haciendo campaña bajo condiciones de rechazo y reclamos que le dificultan a cualquier aspirante hacer una campaña plena.

La nota mala, aunque afortunadamente no pasó a mayores, fue el accidente vehicular ocurrido a los asistentes al evento de Meade provenientes de la comunidad de Casa Blanca. Al final hasta el gobernador Tello y la Dra. Rodríguez hicieron acto de presencia con los afectados.

COLOFÓN: “Sondeo jornalero”

Ante el clima de violencia en Zacatecas, mismo que también ha afectado a algunos contendientes en el actual proceso electoral, ¿cree que la situación mejore con el cambio de Presidencia en el país?

53% Sí.

47% No.

