La Jiribillia 04/04/2018

UNO: “No a la 3 de 3”

En su gira por Sinaloa, José Antonio Meade desestimó la declaración “3de3” –patrimonial, fiscal y de intereses–, iniciativa de diversas agrupaciones sociales que busca reconstruir la confianza ciudadana en la clase política, al indicar que es necesario ir más lejos porque no sólo se tiene que acreditar la declaración patrimonial, sino corroborar que se dice la verdad.

¿Entonces?

“La 3de3 es una declaración voluntaria que no viene acompañada ni de certificación patrimonial, que no viene acompañada de un informe de congruencia. Y yo lo que quiero es presentar todo, presentar algo que permita acreditar consistencia con la información, consistencia con la declaración, en ese proceso estoy”, dijo el candidato.

La verdad no suena mal lo último que dice el candidato tricolor, el detalle es, como casi en todas las propuestas de Meade, que su partido cuando pudo hacer bien las cosas bloqueó las iniciativas, sólo recordemos que fue el PRI-Verde el que impidió que las declaraciones patrimoniales fueran públicas y todo quedó en el tema voluntario.

Una losa más con la que tendrá que cargar José “El Pipila” Meade.

DOS: “Nuevo delegado en el PRI”

Fernando Castro, delegado nacional del PRI, poco ha podido hacer para limar asperezas entre los militantes tricolores.

Ya se le rompió la alianza con el Verde y el conflicto por las candidaturas locales está llevando al priísmo zacatecano a una especie de campaña de brazos caídos y más por la poca injerencia que ha decidido tener el gobernador Alejandro Tello en la designación de candidaturas y demás ajustes que en antaño el primer priísta del estado decidía de un dedazo.

Por lo pronto, Julio César Nava sale al quite de contender por la capital abanderando al tricolor y combatiendo a Cuauhtémoc Calderón, ex aliado y ahora serio contendiente. Además enfrentará a un Morena que aún no anuncia a su abanderado aunque el arrastre de López Obrador y el sentimiento de revancha que tienen los ciudadanos podrían llevar a cualquier persona a ganar la capital zacatecana si trae las siglas de Morena.

TRES: “Juego sucio en Morena”

Los problemas internos de los partidos tampoco son ajenos a Morena, resulta bastante sospechoso que al profesor Fernando Arteaga Gaytán, quien fungía como presidente de Morena, esté sujeto a un proceso interno de suspensión provisional de derechos, justo cuando es tiempo de validar candidaturas locales.

¿Es una venganza del Monrealismo?

No cabe duda, pero eso es hasta comprensible, lo que es indignante es que al profe Arteaga se le suspenda por una cosa como no querer pagar una renta, mientras a personajes como Ricardo Monreal que abiertamente golpeó al partido, negoció a espaldas de la dirigencia, entre otras linduras, se le premie.

La patria es primero, pero es tiempo de que las bases se pongan las pilas y sirva este ejemplo de arbitrariedad interna para que alcen la voz y comiencen a ganar espacios y sobre todo la dignidad.

COLOFÓN: “Herida, pero sigue la alianza del Frente”

Al momento lo que se sabe es que la dirigencia estatal del PAN, comandada por Noemí Luna, obtuvo permiso, por parte de la Comisión Permanente de este partido, de romper la alianza de forma local.

¿Se rompió la alianza?

Oficialmente no existe ruptura del Frente en Zacatecas, sólo es un permiso que le concede el panismo a su dirección estatal para tomar medidas drásticas en caso de que las negociaciones no sean exitosas.

Y no es para menos, quienes llevan las de perder al ir solos son el PRD y Movimiento Ciudadano.

En un escenario, de ir solo el PRD, podría perder hasta el registro estatal.

