Por: PILAR ALBA

La Gualdra 548 / Río de palabras

Tocó mis pies la arena, la humedad en mis plantas me hizo sentir cómoda, tanto tiempo esperando llegar, tan lejos mi casa de este montón de agua que ahora se presentaba ante mis ojos y se perdía en el infinito. Caminé hasta el lugar en donde tocaba la playa, empezó a mojarme los pies, los tobillos, las rodillas, las pantorrillas… cada vez más. En su ir y venir me entró la angustia. Mis ojos de repente también expulsaron agua salada. La angustia se transformó en miedo. Tan grande el mar y tan pequeña yo, pensaba. Tan inmenso y majestuoso, él; tan insignificante e indefensa yo. Retrocedí, me senté en un camastro, me quedé mirándolo desde lejos. Tantos años queriendo estar aquí, tanto tiempo invertido para conseguir cruzar el desierto para por fin llegar a esta inmensidad de agua… esta reflexión me dio valor, corrí a la orilla, dejé una vez más que el mar me mojara, que me arrastrara. Salí con la ropa remojada, con el cabello revuelto y la piel llena de arena. Me recosté una vez más en el camastro, me dejé adormecer por el ruido de las olas. Pensé en mi casa, en mi ciudad, en el desierto. Todo es aparente, dije, en todos lados no somos, ni seremos más que arena. Arena que se pega en la piel, que irrita los ojos y los hace llorar, que se adhiere a los pies a los zapatos; arena en la que quedaremos por fin y para siempre sepultados.

