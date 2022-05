Por: PILAR ALBA* •

La Gualdra 528 / Río de palabras

- Publicidad -

Esta es mi casa, desde el primer día que abrí los ojos. Desde que tengo uso de razón he seguido el camino hasta aquí para dormir, para alimentarme, para ser. Son sus muros lo que respiro durante la noche y expiro durante el día. Son sus pequeños desgastes de tierra los que me acompañan pegados a mis zapatos cuando camino, cuando llego a otros edificios, a otras casas. Son partículas de polvo que me recuerdan que debo regresar a ella, como todos regresamos alguna vez al origen. En este lugar di mis primeros pasos, aquí sufrí los primeros descalabros, heridas de esas que sanan como un raspón o una cortada, y de las otras, las que se quedan para siempre en la memoria como el mal de amor o las derrotas. Aquí puedo, de vez en cuando, sentir el olor de mis abuelos, la risa de mi hermano pequeño o escuchar por las mañanas a mi padre preparando su café en la cocina; aunque ellos ya no estén aquí la casa los guarda como un tesoro de recuerdos. Por eso sigo en la casa, viviendo, viviéndola, mirando a través de ella otras casas, viendo otros horizontes. Otras construcciones que me hablan, que me invitan a construir una nueva vida, una nueva casa.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la-gualdra-528