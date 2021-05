Confían Ulises Mejía e Iván de Santiago que serán favorecidos con votos el 6 de junio

Ulises Mejía e Iván de Santiago ofrecieron una conferencia de prensa ■ FOTO: ODÍN SALINAS

■ Pese a que sus candidaturas les fueron otorgadas a pocos días de cerrar las campañas, dicen que la gente sabe de su trabajo y que vale la pena dar seguimiento a su proyecto para la capital

■ Aunque ahora portan colores diferentes, aseveran que siguen siendo fieles a la Cuarta Transformación y al Obradorismo

Están seguros Ulises Mejía e Iván de Santiago que la gente los elegirá este 6 de junio, a pesar de que sus candidaturas les fueron otorgadas a pocos días de cerrar las campañas, porque la gente sabe de su trabajo y que vale la pena dar seguimiento a su proyecto para la capital del estado.

Ulises Mejía Haro, candidato a la diputación local del Distrito 2 e Iván de Santiago Beltrán, candidato a la alcaldía de Zacatecas, ambos por el Partido Encuentro Solidario (PES), comentaron que su proyecto es uno que busca fortalecer la capital y seguir luchando por la dignificación de servicios como el agua y alumbrado público sin privatizarlos y seguir dándole seguimiento a todas las iniciativas que Mejía Haro comenzó durante su administración.

Aseguraron que no les preocupa que quede tan poco tiempo, porque saben que la confianza de la gente está con ellos, porque ya conocen que son honestos y trabajadores y a pesar de que ahora están portando colores diferentes, siguen siendo fieles a la Cuarta Transformación y al Obradorismo.

Por otro lado, en una conferencia de prensa que los candidatos ofrecieron, Iván de Santiago incluso invitó al candidato que lidera las encuestas a un debate y a conducir nuevas encuestas, porque está seguro de que en estos momentos, los resultados han cambiado y es probable que los indecisos estén decidiendo por un proyecto que ya conocen y en el que ya confían como el que está impulsando con Ulises Mejía y con el Partido Encuentro Solidario (PES).

Ulises Mejía mencionó que ha sido un proceso largo el que han llevado por las últimas siete semanas y que fue el resultado de una familia que lo que busca es el poder y que ha sido impulsada por la imposición, pero no han dejado de luchar por la justicia y no van a dejar de trabajar por la dignidad no sólo de la capital, pero la de todo el estado, porque no pueden seguir permitiendo que se solape la imposición de candidatos en estos tiempos.

En el caso de Iván de Santiago, mencionó que la gente les ha mostrado su preferencia desde siempre y durante todo este tiempo no han dejado de visitar las colonias y comunidades para hacer llegar su mensaje y compartió una reflexión que consideró que se apega mucho al escenario que están viviendo: como ir a la tienda y pedir tu refresco favorito, pero el señor de la tienda te dice que únicamente tienen dos opciones alternas, pero justo antes de que se decida por uno de ellos, el señor dice que sí tiene su refresco favorito, la persona obviamente preferirá su refresco favorito sobre cualquier otra opción.

Los candidatos son optimistas en cuanto a su situación y confían plenamente en su proyecto porque es uno fresco, una nueva forma de hacer política en la que la gente puede confiar, ya que se mantendrán cercanos a la gente, al pendiente de lo que realmente necesitan.

De Santiago Beltrán planea mantener vivas las audiencias ciudadanas, para continuar el diálogo, pero también el trabajo de calle que Mejía Haro hacía en su momento, recorriendo las calles y supervisando las acciones personalmente, para comprobar que se están llevando a cabo como debe de ser, pero también para asegurarle a la gente que el trabajo es real.

Durante la administración de Mejía Haro, no se adquirió deuda y se tuvieron todas las acciones posibles durante la contingencia y todas nacieron del mismo alcalde, por lo que Iván de Santiago puede ofrecer la garantía de que seguirá ese mismo ejemplo y continuarán trabajando de la mano para seguir el mismo ritmo, o que incluso sea mejor.

Los candidatos reconocieron que el PES es un partido nuevo, pero es uno que ha creído en ellos y que tiene iniciativas importantes para este proceso electoral, por lo que invitaron a las personas a darle su voto a ellos y los demás candidatos de este partido este 6 de junio en las urnas.