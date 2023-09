Asegura Xóchitl Gálvez que Zacatecas padece inseguridad, violencia y desapariciones forzadas

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Xóchitl Gálvez Ruiz, coordinadora de la Alianza del PRIAN y PRD, afirmó que los problemas que se han agudizado en Zacatecas en los últimos años, tales como la inseguridad, la violencia, las desapariciones forzadas, el abandono del campo y el desarrollo económico requieren de una estrategia seria y no de ocurrencias como la de “abrazos, no balazos”.

Durante su visita a Zacatecas, la senadora refirió que Fresnillo y la capital del estado son las ciudades con peor percepción de inseguridad en todo el país, lo que se debe a acontecimientos violentos que han sucedido y que la población tiene presentes.

Mencionó el caso de una familia fresnillense a la que conoció cuando era estudiante universitaria a la que recientemente le asesinaron a dos integrantes jóvenes sólo por estar en el lugar y momento equivocado.

“Escucho a las familias zacatecanas que tienen miedo de salir a la calle, que nunca en la historia había estado tan mal Zacatecas como ahorita y los comerciantes no recuerdan otro momento tan difícil en la historia del estado porque son obligados a cerrar sus negocios”, expuso.

En conferencia de prensa, Gálvez Ruiz comentó que un proveedor de cerveza le mencionó que antes había 9 mil clientes y ahora sólo son 6 mil, además de que muchos negocios han cerrado porque la delincuencia organizada controla la distribución de alcohol.

Se refirió a las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos que exigieron ser escuchadas en el desfile conmemorativo del 16 de septiembre y que fueron ignoradas por el gobernador al igual que lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recibe a las Madres de la Plaza de Mayo, pero no a ellas.

“Qué bueno que el presidente reciba a las Madres de la Plaza de Mayo. Obviamente son mujeres que buscaban a sus hijos en otras circunstancias, pero que lo haga por encima de las madres buscadoras de México, me parece increíble”, dijo.

Mencionó lo sucedido en Jerez, cuando la delincuencia organizada desplazó a las familias de sus comunidades, y lamentó que la Guardia Nacionales ayudara a sacar sus cosas, “cuando a los que deberían de sacar era a otros”.

Gálvez Ruiz también comentó que, a pesar de que la capital del estado es una joya arquitectónica, pocas personas quieren visitarla debido al daño que ha tenido el turismo en los últimos años, lo que deja sin alternativa a la gente que vive de este sector.

Otro problema que ha visto en Zacatecas, agregó, es la falta de apoyo a las policías, mientras que en Yucatán y en Coahuila han logrado vencer a la delincuencia “con dedicación, capacidad y valor y con policías bien pagadas y estimuladas”.

En el tema del campo, informó que en Zacatecas este año sólo se va a producir el 30 por ciento, lo que se debe a la política del gobierno federal que le ha quitado a este sector 194 mil millones de dólares en los últimos cinco años.

Ante esa situación, “hemos constituido este Frente Amplio por México, por eso nos hemos juntado el Parido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, aunque yo no provengo de un partido político específico. Estoy en la bancada del PAN, pero no he tenido una militancia y entonces puedo retomar valores de los tres”.

Por otra parte, Gálvez Ruiz indicó que, en caso de llegar a la presidencia, “no le voy a echar la culpa al pasado, ni a Felipe Calderón ni a Andrés Manuel López Obrador. Ahora no puedo hacer propuestas, pero en su momento estaré aquí presentando en cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad, pero la solución tiene que ver con la capacidad técnica de los Ministerios Públicos, jueces y autoridades en todos los niveles”.

Detalló que, además, se necesita mejorar la justicia y para ello presentó una iniciativa de reforma constitucional para que delitos menores se turnen a la justicia civil, pues el 80 por ciento de los delitos no ameritan estar en la cárcel. De esa manera, la justicia se puede focalizar en la extorsión, secuestro u homicidio.

Por tanto, manifestó que se necesita una estrategia seria que atienda todas esas problemáticas, no ocurrencias como la de “abrazos no balazos, porque los balazos son para los ciudadanos y los abrazos para los delincuentes”.