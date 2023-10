Editorial Gualdreño 594

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

Cerrar un ciclo debería siempre dar comienzo a otro; atendiendo a la definición de la palabra, un ciclo es una “Serie de actos de carácter cultural relacionados entre sí, generalmente por el tema, y celebrados en un tiempo determinado”; no sé si como tal el cierre de librerías implique el inicio de un nuevo ciclo, pero ojalá que dé paso a proyectos diferentes relacionados con los libros y la promoción de la lectura.

Si la serie de actos de carácter cultural ha dado paso en los últimos meses al cierre de Andre.a y otras librerías en Zacatecas como El Árbol y Libros Libres, es momento entonces de identificar cuáles han sido, porque no es cosa menor que nos estemos quedando sin estos espacios. Entiendo que la decisión que han tomado sus propietarios no ha sido fácil, no podrías ser de otra manera dado que han puesto todos sus empeños en este tipo de proyectos.

Es una realidad que cada vez son menos las personas que hacen de la lectura un hábito; en México leemos poco en comparación con otros países y eso repercute necesariamente en el tipo de sociedad que tenemos. Lectupedia, una organización dirigida por Andrés Eduardo Peña, realiza periódicamente un análisis con respecto al promedio de lectores y al promedio de libros leídos por país; ahí encontramos que con respecto a México, y de acuerdo con datos del 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país se leen un promedio de 1.7 libros por habitante al año, una cifra bastante baja si la comparamos con los 17 libros que leen en Canadá y Francia, o con los 9.9 leídos en España, o con los 8.5 en Portugal.[1]

Lamentablemente somos un país cuyos habitantes leen poco. El porcentaje de adultos lectores de libros en cada país nos dice que en Francia y Australia el porcentaje de personas que leen al menos un libro al año es de más del 90%, mientras que en México sólo un 41.1% lo hace.[2] Otro dato alarmante son nuestros consumos digitales, en México pasamos un promedio 6 horas y 37 minutos mirando pantallas cada día.[3] Hace unas semanas, Sigifredo Esquivel Marín reflexionaba sobre esto en su columna y decía -palabras más, palabras menos- que ojalá fueran libros lo que se leyera en internet porque veía que cada vez más gente está más al pendiente de la pantalla que de lo que pasa alrededor; pero, las estadísticas nos dicen que no: no son libros en formato digital lo que más se consume en los dispositivos electrónicos.

Lo anterior también está relacionado con las formas de comprar; es un hecho que a partir de la pandemia las compras en línea aumentaron, incluso las realizadas por personas que se encuentran en ese 41.1% de lectores que existe en México, que ahora compra libros en internet pues resulta más cómodo y en ocasiones más rápido -y caro-. El exceso de trabajo realizado durante el día para poder satisfacer las necesidades básicas ha propiciado también que cada vez se disponga de menos tiempo para salir a comprar un libro (y cómo vamos a tener tiempo libre si además del promedio de 8 horas de trabajo diario hay que sumarle las 6 horas y 37 minutos de estar en el celular), de ahí que quienes compran libros hayan optado en otro gran porcentaje por darle clic a la pantalla y esperar a que en pocos días el libro deseado esté en la puerta de la casa.

¿Recuerda usted las tiendas en las que solían venderse discos, Cd´s, casetes? ¿Recuerda aquellos lugares en los que se podían rentar videos? Hace apenas unos años tuvieron su mejor momento y hoy son prácticamente inexistentes. ¿Será que algo similar ocurrirá con las librerías? Espero que no. También, hay que decirlo, ha hecho falta voluntad política para evitar que estos lugares en donde se venden libros desaparezcan; como que no nos ha quedado claro que en este proceso de cierre de librerías está implícito lo que anticipaba Ray Bradbury en Fahrenheit 451,[4] “No es necesario quemar los libros para destruir la cultura, sino que basta con dirigir a la gente para que no los lea”.

Mi solidaridad con los propietarios de estas librerías que lamentablemente han tenido que cerrar sus puertas. Continuemos leyendo.

Que disfrute su lectura.

[email protected]

