Jubilados y pensionados del Issstezac exigen pago de aguinaldo de 3 años

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) se manifestaron en el Centro Histórico de la capital de la entidad para exigir el pago del aguinaldo de los años 2021, 2022 y 2023, así como exigir a la Legislatura que inicie con el proceso de reforma a la ley de este organismo.

- Publicidad -

Por la mañana de este lunes, decenas de jubilados y pensionados se concentraron en el Congreso del Estado, pues algunos diputados los citaron para organizar un Parlamento Abierto mediante el cual se pudiera elaborar una iniciativa de reforma a la ley, pero éstos no llegaron.

En consecuencia, decidieron realizar una marcha en algunas de las calles del Centro Histórico hasta llegar a Plaza de Armas, a la vez de mantener tomado el edificio legislativo de manera permanente hasta que se inicien los trabajos de modificación a la ley y que el instituto sea viable desde la perspectiva financiera.

Al llegar a Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno fue cerrado, pero con base en empujones los jubilados lograron ingresar y finalmente fueron recibidos en la Secretaría General de Gobierno.

Ahí, la petición fue que el gobernador David Monreal Ávila atienda a los pensionados y jubilados para exponerle la problemática tanto de la reforma a la ley como el pago del aguinaldo que se les adeuda.

Tras ser recibidos en la Secretaría General, se les dijo que el gobernador tiene la agenda ocupada

Sin embargo, la respuesta fue que el titular del Ejecutivo tiene la agenda ocupada en próximos días y no puede atenderles, “como si este problema no fuera uno de los urgentes en el estado”, indicó Marcelino Rodarte Hernández, integrante del Movimiento de Bases.

“La petición es que nos atienda el gobernador, que ya hicimos peticiones formales por escrito desde antes de que fuera gobernador, después cuando tomó posesión y hace meses hicimos una última solicitud para plantear nuestra posición como afectados”, expresó.

Reiteró que el propósito del Movimiento de Bases es que se pague el aguinaldo de tres años a pensionados y jubilados y que se inicie con el proceso de reforma a la ley del instituto antes de que concluya la Legislatura actual.

Recordó que, en diciembre pasado, los diputados, especialmente Refugio Ávalos, se comprometieron a que el 15 de enero se realizaría el primer foro del Parlamento Abierto sobre la reforma a la ley del Issstezac, pero desde la semana pasada no atendieron ni respondieron llamados para llevarlo a cabo.

Por último, una docente jubilada advirtió que “no vamos a parar. Después de esta indiferencia, de esta apatía, hay una serie de situaciones que muestran que al gobernador no le importamos, pero no sólo es la situación de los pensionados, sino de toda la sociedad. Hay problemas muy graves; mientras no nos movilicemos no va a pasar nada”.