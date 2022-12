Jubilados y pensionados de Issstezac exigen a diputados reasignar 946 mdp para pagar aguinaldo

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Ante el anuncio de Gobierno del Estado de que este año tampoco pagará aguinaldo a jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), un grupo de afectados se manifestó en la Legislatura del estado para exigir a los diputados que reasignen una partida de 946 millones de pesos para cubrir dicha prestación.

Los inconformes calificaron al gobernador David Monreal Ávila como un “vil delincuente, traicionero y corrupto”, ya que el aguinaldo es un derecho establecido en la ley y “él se empeña en desacatarla”.

Señalaron que, como consecuencia de los procesos legales que se iniciaron para exigir el pago del aguinaldo del año pasado, en este momento ya hay más de 500 sentencias judiciales a favor de los jubilados y pensionados, pero a pesar de ello el Gobierno estatal continúa con esa postura de desacatar los mandatos judiciales.

Ante esa situación, dijeron que Gobierno del Estado cuenta con más de mil millones de pesos que se pueden disponer, por lo que solicitaron a los legisladores que asignen parte de esos recursos para pagar el aguinaldo de los jubilados y pensionados del Issstezac.

“Muchos tenemos sentencias a nuestro favor donde dice que se pague el aguinaldo 2021 y futuros. No sabemos cómo lo va a hacer el gobierno, pero no queremos que los compañeros que no han ganado la demanda se queden sin el aguinaldo”, señalaron.

Jorge Eduardo Dávila Rangel, uno de los jubilados, denunció que a los jubilados de este año se les ha pagado una pensión incompleta con el argumento de atender las observaciones de la Auditoría Superior del Estado del 2020, motivo por el que se recurrió a la vía legal y el juez determinó que el Instituto no tiene la razón.

Por tanto, “en ninguna de las acciones que ha hecho el Issstezac tiene razón, pero si no tiene la razón ¿por qué sigue haciéndolo? En todos los discursos oficiales dicen que debemos ser respetuosos de la ley, y nosotros queremos ser respetuosos de la ley, pero quienes deberían poner el ejemplo son los encargados de hacer las leyes y de implementarlas”, dijo.

Refirió que la ASE dio a conocer que las observaciones emitidas en su auditoría simplemente son recomendaciones, por lo que “una vez más sus propios organismos los desacreditan”.

Dávila Rangel aseguró, entonces, que ya no hay algún argumento jurídico para pagar pensiones incompletas ni para no pagar el aguinaldo a los jubilados y pensionados, y si el instituto no tiene recursos, el Gobierno del Estado debe hacerse responsable.

Los jubilados y pensionados fueron atendidos por el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Guadalupe Correa, quien ofreció un encuentro formal, con la presencia del director del Instituto, la secretaria general de Gobierno e integrantes de otras comisiones legislativas, para revisar la manera de cumplir con el pago del aguinaldo, sobre todo si los jueces ya sentenciaron a favor de los jubilados y pensionados.