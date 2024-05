«No me bajará el ánimo»: Gálvez

Guaymas, Son. Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, afirmó que el gobierno federal y Morena “de aquí en adelante van a difundir un montón de encuestas patito a su favor porque el presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido guinda están ardidos”, debido a que ganó el segundo debate y va al frente en los sondeos.

No me importa, no me van a bajar el ánimo. Yo veo lo que está pasando en la calle, aquí en esta zona matan a la gente, la desaparecen; la gente no está contenta y se las va a cobrar el 2 de junio , sostuvo.

En una gira por varios municipios del estado, Gálvez Ruiz recordó que este 3 de mayo se cumplen tres años del accidente en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. En ninguna parte del mundo se cae una línea del Metro, salvo cuando tienes una persona inepta como fue el caso de la señora (Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y PVEM) que no le dio mantenimiento .