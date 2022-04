Por: Jael Alvarado •

La Gualdra 522 / Libros

- Publicidad -

El Arcano es un libro que comenzó siendo, como muchas cosas que hago, un guion para un programa de radio que buscaba narrar la biografía de Ramón López Velarde de una manera distinta.

Como creadora de productos audiovisuales para infancias, al hablar de personajes, ficticios o históricos, me gusta remitirme a sus vivencias de la niñez de estos, pues siento que eso ayuda a mi público a conectar con ellos a través de un juego de identificación; porque todos los niños, más o menos, tienen similares aficiones, similares temores y similares inquietudes: el gusto por lo dulce, por el circo, por el cine, por las cosas que se mueven, por las cosas que brillan. Por otro lado, están los temores: el temor a la oscuridad, el temor a ser abandonado, el temor a no ser querido por sus padres. Y me pareció que tomar este relato, escrito por un Ramón López Velarde adulto, acerca de un episodio tenebroso de su infancia, era un punto de partida magnífico para narrar su historia.

El relato es cortísimo, apenas un párrafo y aparece en un artículo titulado Espantos, en él López Velarde cuenta que siendo un niño, estaba una noche en su cuarto, acostado y dispuesto a dormir, cuando detrás del ropero emergió un hombre “hecho de penumbra”. El niño Ramón lloraba y pedía auxilio a los adultos de la casa, pero cuando estos acudían, el hombre de sombra se escondía. Tomando este episodio y otros de la corta vida del poeta, se fue construyendo este cuento en el que el hombre detrás del ropero es una especie de mensajero que llevará al niño Ramón a un viaje por el tiempo y por los territorios que habitará, territorios físicos y sentimentales.

Este relato, que nació para ser contado a través de sonidos, se vio de pronto en la posibilidad de convertirse en un libro aderezado con ilustraciones. El reto fue construir un universo visual que no fueran accesorio, sino que estuvieran trenzado íntimamente con el cuento.

El Arcano se volvió pues, una travesía cromática, en el que las páginas van cambiando de color a medida que van cambiando las emociones de quien está narrando. Parten de la oscuridad total y se van volviendo luminosas, vivas, hasta regresar a la noche azul y luego de vuelta a la oscuridad.

La estética general del libro está construida a partir de recortes de revistas, libros, cartas y postales de principios del siglo XX, que despliegan una serie de paisajes oníricos. Como los sueños mismos, son espacios fantásticos conformados por retazos de realidad: las calles por donde caminó el poeta, las plantas y animales que observaba, los personajes con los que convivía.

La búsqueda de las imágenes que conforman este libro ha sido un viaje fascinante a la estética de la Belle Epoque, a través de sus colores, texturas y gestos; a las láminas de botánica y zoología. Disfruté mucho ir construyendo ese mundo que partía de una mesa llena de cosas que se iba acomodando a mi gusto. Esta forma de trabajo permitió que las ilustraciones se convirtieran eventualmente en un proyecto paralelo: una serie de cápsulas animadas sobre la vida del poeta que asemejan a un teatro de títeres.

Este homenaje al niño López Velarde también es un homenaje al niño que todos fuimos, al que en algún momento de la inmensa noche se ha despertado sintiéndose profundamente solo y sintiéndose el núcleo, de su propio universo. Es un texto que juega con distintos planos de realidad: suma la biografía más o menos rigurosa de López Velarde, con un relato fantástico y con los temores que habitan el corazón de cada niño y niña: la soledad, la incertidumbre, el enfrentamiento con el mundo adulto, la necesidad de ser escuchados y el misterio que representa el paso del tiempo.

NOTA:

El Arcano, libro de Jael Alvarado Jáquez, se presentó el domingo 10 de abril en el Festival Cultural Zacatecas 2022.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la-gualdra-522