Soy Mónica Valdés Miranda, apasionada de la vida, agradecida por la familia que tengo y por mi desarrollo profesional. Durante 20 años viví fuera de Zacatecas. En ese periodo comencé a trabajar en un negocio familiar dedicado a la fabricación de helados a cargo de las áreas de producción y de relaciones públicas.

En el 2012 comencé a laborar en medios descubriendo mi verdadera vocación, en este maravilloso y fascinante mundo que es la comunicación. Durante 7 años participé en el área de ventas en la revista La Sala. A partir de 2019 y hasta la fecha soy la directora y socia en Líder Empresarial Zacatecas, un medio que promueve el desarrollo económico en la región donde he tenido la oportunidad de impulsar a empresas, divulgando sus ofertas y fortalezas. De igual manera me ha dado también la maravillosa oportunidad de conocer a grandes personalidades que han sido clave en el desarrollo económico, social y cultural del Estado y el país.

Contribuyo adicionalmente con la coordinación de encuentros de negocios y misiones comerciales, así como al desarrollo de estrategias de comunicación y marketing incluyendo el contacto con los clientes potenciales en la región.

Mi posición en el entorno social donde me desenvuelvo me ha dado la oportunidad de descubrir mi fuerza interior para lograr mis objetivos sobre todo en situaciones adversas, afrontarlas, aprender de ellas y que estas experiencias me permitan seguir creciendo y, además, que sirvan de ejemplo para mis hijas, mi equipo de trabajo y las personas más cercanas a mí.

El empeño y la perseverancia son características fundamentales hoy más que nunca y son indispensables para cumplir con los proyectos y metas que me he propuesto. He aprendido que la capacidad de escuchar y comprender a los demás es un valor que me permite ser más solidaria y tener una mejor relación en lo social y profesional.

