Divididas, opiniones sobre la realización de la edición 2023 del festival cultural

A pesar de haber sido confirmada la realización del Festival Cultural Zacatecas (FCZ) 2023, las posturas de la ciudadanía, comerciantes, autoridades, y hasta especialistas en salud mental, se dividen, respecto a si el evento debe realizarse o no ante la crisis de violencia e inseguridad que aqueja al estado, pues hay quienes afirman que “la cultura coadyuva a regenerar el tejido social y mejorar el ánimo de las personas” y quienes argumentan que “lo que le ha hecho daño a esta sociedad es hacer como que no pasa nada”.

En un recorrido realizado por La Jornada Zacatecas por las calles del Centro Histórico de la ciudad, al conversar con algunos de los comerciantes formales e informales de esa zona, la mayoría manifestaron estar en una situación de preocupación, incertidumbre y desesperación, pues señalan la urgencia de realizar el festival con el fin de reactivar la economía, pues este sector “se ha visto lastimado en estos últimos meses por la poca presencia de turistas en la capital”.

Araceli Ortega, vendedora ambulante de los famosos helados El Nilo, dijo que “parece que estamos en pandemia aún. Comenzamos a recuperarnos poquito, pero de un tiempo para acá dejaron de venir turistas y los que vienen, son muy pocos”.

Aseguró que los comerciantes son los principales afectados, ya que “el turismo es el que nos levanta, nosotros estamos atados de manos. Si no nos morimos de un balazo por la inseguridad, nos vamos a morir de hambre por las bajas ventas”.

“Hacer como que no pasa nada”

Habitantes de la capital coincidieron en que las autoridades “sostienen a toda costa una escenografía para simular una normalidad y buscan no desprestigiarse y seguir aparentando que se puede y se debe vivir así” al insistir en realizar eventos masivos como lo es el FCZ.

Exigir la cancelación de festividades y actividades culturales (como sucedió en Jerez) es consecuencia de la realidad de un Estado ineficiente en materia de seguridad en los tres órdenes de gobierno, aseguraron personas en redes sociales, luego del anuncio de la edición 2023 del festival.

Por otro lado, circulan posturas que proponen descentralizar la cultura “porque no es el Centro Histórico donde más se necesita” y aseguran que eventos como el FCZ “son para los turistas y no para quienes vivimos aquí”, ya que más allá de ser un festival público y gratuito, no es accesible para muchas personas, pues “las exposiciones no llegan a las afueras ni los conciertos ni las conferencias”. “Más arte en los barrios, en las periferias, en las colonias, ahí es a donde debería llegar”.

Postura de artistas locales

Claudia Córdova, artista zacatecana, habló a nombre de muchos de los artistas locales que año con año forman parte de las actividades, asegurando que “con o sin festival, los artistas vamos a salir a las calles, las plazas, los parques y las banquetas, como siempre lo hacemos”.

Asimismo, mencionó que en esta edición también se contemplan foros infantiles, talleres y proyectos descentralizados y que “sin remuneración es difícil hacerlos, y también es verdad que las artistas seguimos trabajando desde la autogestión a pesar de que también implica, muchas veces, la precarización de nuestro trabajo”.

“Me comentaban que parece curioso que quienes buscan boicotear el festival no se dan cuenta de su privilegio de clase, pues estas son las fechas en las que la gente de Zacatecas puede disfrutar de la ciudad, del arte y la cultura. De verdad tener tiempo y acceso a ella, de manera gratuita. Lo triste es que se siga viendo como un evento turístico y no como un espacio para reconocernos como comunidad”.

Finalmente, expresó que por eso “vamos a seguir saliendo, con festival y sin festival, con gobierno y sin gobierno, a pesar de los ‘politiquillos’ que se creen harto revolucionarios desde su clasismo, vamos a seguir siendo solidarios con nuestra propia comunidad”.

Autoridades

María de Jesús Muñoz Reyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) y Le Roy Barragán Ocampo, titular de la Secretaría de Turismo, han dicho, en diferentes ocasiones, que la actual crisis a la que se enfrenta el estado, en temas de seguridad, “es innegable”, sin embargo, “la mayoría coincidimos en que la cultura es una amalgama que puede sumar mucho a la regeneración de nuestro tejido social”.

Y que, este evento cultural, más que una fiesta, “va más allá, hasta el plano de la creatividad, la espiritualidad” y, a pesar de las múltiples opiniones respecto a su realización, “un festival cultural, por sus características, suma a la situación actual. Sí pensamos en los turistas, pero es más para los zacatecanos”.

Retraerse o no como sociedad

“Debemos integrarnos de manera crítica a la sociedad y no quedarnos callados. No debemos permitir que se normalice la violencia”, expresó Jaira Lizeth Barragán García, presidenta del Colegio de Psicólogos por el Bienestar Social de Zacatecas, pues ante los recientes hechos violentos suscitados en el estado, la población se encuentra en una situación delicada en cuanto al desarrollo y crecimiento de las niñas, niños y adolescentes.

“La inseguridad ha modificado nuestras costumbres, la cultura y la cotidianidad”, pues la sociedad zacatecana ha comenzado a caer en un conjunto de conductas preventivas para “evitar que a mí me suceda algo”, lo que lleva al hecho de cuestionar a las autoridades de seguridad qué tanto han generado un lazo de confianza en la sociedad.

El retomar los espacios públicos y realizar festividades, conciertos y eventos, depende de la situación de cada persona, es decir, del grado de confianza que sienta hacia las autoridades para garantizar la tranquilidad y seguridad, lo cual es una situación complicada, pues como ejemplo, la mayoría de los comerciantes vienen de dos años complicados de pandemia y “es lamentable que se tengan que limitar por cuestiones de seguridad”.

Finalizó invitando a la reflexión y a “no ser sujetos adaptables a las situaciones, sino ser sujetos que se insertan críticamente a la sociedad”, pues es muy difícil dirigirse a la ciudadanía y decir “no tengan miedo ante sucesos que vivimos a diario”, por lo que recomendó no quedarse callados y trabajar en unión para inculcar valores, mostrar empatía y, sobre todo, no dejar de ser personas sensibles ante el dolor del otro.