Habilitan en Zacatecas delegación federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Sergio Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nacional, se reunió con la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres ; el comisionado de Atención a Víctimas en el estado, Everardo Ramírez, y la presidenta de la CDHEZ, María de la Luz Domínguez foto: alma ríos

“Tema más fuerte” tiene que ver con aquellas de desaparición forzada y por particulares: Rochín

Familiares de víctimas emprenden la búsqueda de sus seres queridos sin tener los recursos económicos para ello, “van a lugares, a fosas, a cárceles”

Para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) nacional y las respectivas de las entidades federativas, “el tema más fuerte” tiene que ver con aquellas de desaparición forzada y por particulares. Eso hacía necesaria una Ley general que las atendiera de manera específica, pues sus necesidades son distintas a las de otros casos ya que, por ejemplo, muchas veces quien desaparece es el sostén económico de la familia, observó Sergio Rochín del Rincón.

Los hijos de las víctimas de desaparición forzada y por particulares, abundó el comisionado nacional, ocasionalmente quedan al cuidado de las abuelas quienes no tienen condiciones para mantenerlos. Pero también ocurre que las propias familias, aunque es un deber del Estado mexicano hacerlo, son quienes emprenden la búsqueda de sus seres queridos sin tener los recursos económicos para ello, “van a lugares, a fosas, a cárceles”.

La implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, y las comisiones de búsqueda, nacional y estatales que derivan de ella, luego que terminen de instalarse en el país (un pendiente todavía en Zacatecas), permitirán generar una sinergia interesante a partir los cruces de las distintas bases de datos, entre otras de ADN, a fin de generar registros de las víctimas de estos delitos, inexistentes hoy por hoy.

“Espero que a finales de este año podamos tener un cruce muy interesante de información que permita generar mejores políticas públicas para que se eviten que estos fenómenos tan dolorosos sigan sucediendo”.

En este momento la CEAV, agregó Rochín del Rincón, está buscando la manera de facilitar y generar apoyos para respaldar las búsquedas que emprenden los familiares de las víctimas de desaparición forzada y por particulares.

Con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares y las comisiones de búsqueda, tanto nacional como estatales, añadió, se podrá trabajar de manera más coordinada.

Agregó el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nacional, que existe una gran necesidad de interactuar entre los organismos porque “una víctima puede desaparecer en un estado y aparecer en otro”.

Dijo que en este momento la CEAV también está realizando acompañamiento y respaldo económico en los casos de las víctimas de orden federal que solicitan apoyos para la búsqueda de sus familiares.

“Entendemos que no es obligación de las víctimas sino del Estado mexicano, pero mientras las comisiones de búsqueda no estén funcionando plenamente como todavía no lo están, es importante poderles acompañar y apoyar en este proceso siempre y cuando no vayan solas”.

Expuso que los familiares de víctimas de desaparición forzada y por particulares que emprenden por sí mismos su búsqueda, deben acompañarse de las fiscalías o procuradurías de Justicia, de manera que el Estado intervenga.

En el Gobierno Federal hay un fondo de 500 millones de pesos anuales que se destinan tanto a reparación del daño como para ayuda y asistencia, del mismo se han ejercido aproximadamente, entre 350 a 400 millones de pesos.

Sergio Rochín del Rincón estuvo en Zacatecas ayer para entrevistarse con el gobernador Alejandro Tello Cristerna en la búsqueda de generar convenios de colaboración que faciliten la interacción entre estado y Federación en materia de atención a víctimas del delito, “porque este es un tema que nos compete a todos y tuve una respuesta muy positiva”.

Se reunió asimismo, informó, con delegados federales y autoridades locales para presentarles a quien se encargará de la delegación de la CEAV en Zacatecas, Antonio de Jesús Terán Juárez.

“La idea es que el trabajo se fortalezca y sea arropado tanto por autoridades locales como federales” de manera que se pueda realizarlo mejor.

El funcionario federal, acompañado de la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez; el comisionado de Atención a Víctimas en el estado, Everardo Ramírez, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zacatecas, María de la Luz Domínguez Campos, realizó un recorrido por las instalaciones de la delegación de la CEAV en Zacatecas, ubicada en avenida Universidad 246, y en la nueva sede de la CEAV estatal, que ahora se encuentra en el callejón de Luis Moya número 111, en el Centro Histórico de Zacatecas.

Al respecto de la apertura oficial ayer de la oficina federal dependiente de la Secretaría de Gobernación, adelantó que con ello se incrementará el número de víctimas del delitos zacatecanas atendidas en el orden federal, referidas a casos de violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, homicidios, lesiones y de responsabilidad social, pues antes de su implementación tenían que acudir a entidades como Jalisco o Guanajuato.

Informó que Zacatecas se encuentra respecto del número de víctimas que han acudido a la CEAV federal, entre el lugar 10 a 15 de 32 entidades, “son todavía pocas (…) eso es lógico, obedece a que no teníamos oficinas”.

“Están abiertas ya y la idea es poderles acompañar de manera más cercana. Es un tema fundamental para el tema de las víctimas”.