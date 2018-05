Fátima y Ana Victoria, dos zacatecanas que han puesto el nombre de su tierra en alto

Fátima menciona orgullosa que actualmente tiene 146 medallas, resultado de su esfuerzo en varias competencias FOTOS: MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ

Participaron en las recientes Olimpiadas Especiales de Puebla; ganaron el primer y segundo lugar

Han recibido el apoyo de sus familias y de su maestra de danza clásica, Luz Belén Domínguez

Fátima Karina Nuñez y Ana Victoria, son dos zacatecanas que pusieron el nombre de su tierra en alto durante las recientes olimpiadas especiales que se llevaron a cabo en el estado de Puebla.

Obtuvieron el primer y segundo lugar, respectivamente, en la categoría de gimnasia rítmica. Fátima ganó cuatro medallas de oro y una de bronce, y Ana Victoria García cuatro medallas de plata y una de bronce, todo gracias al apoyo que recibieron de su maestra de danza clásica, Luz Belén Domínguez.

Ana Victoria García Alvarado, atleta zacatecana, cuenta con 12 años de edad, y ella participa en Olimpiadas Especiales desde hace varios años; gracias a eso se ha vuelto una adolescente independiente, muy segura de sí misma.

A su corta edad, gracias s su empeño y a su talento, el cual mostró desde pequeña, tiene en su haber varios juegos nacionales y mundiales en los que ha destacado, logrando ganar medallas y buenas posiciones.

Su madre, Roberta Alvarado Muñoz, licenciada en educación especial, cuenta que desde pequeña Ana mostró aptitudes y soltura para hacer algunos ejercicios en su escuela. En uno de estos eventos fue observada por la directora de olimpiadas especiales, y la maestra de ballet.

Esto la motivó y la comenzó a llevar a clases. Para Ana no fue nada nuevo estar en este tipo de clases, pues desde niña llevaba diferentes terapias, entre ellas la ocupacional. Además de que le gusta mucho el ballet.

Sin embargo, reconoce que al principio fue difícil, pues en su trabajo, como docente, no tenía muchos permisos para salir a llevar a su hija a clases. Aunado a sus diferentes terapias integrales a otros sitios.

Pero en sus primeras clases, Ana demostró aptitudes para el ballet y también una excelente habilidad para hacer los ejercicios que le pedía su maestra. Eso fue de gran ayuda para la educadora.

“Después de que entró a tomar clases de ballet la vi muy cambiada. La he visto superada, independiente, segura. Ella lo disfruta porque le gusta, aunque el único problema que tiene es que habla muy poco, pero se da a entender a la perfección”, dice la señora.

Su primera competencia nacional fue a los ocho años en el estado de Pachuca, Hidalgo. Su primera competencia internacional fue a la edad de los 12 años. Ana ha participado en las competencias de olimpiadas especiales en Guanajuato, donde fue seleccionada para participar en las olimpiadas internacionales de Shangai.

Posteriormente, en el estado de Sonora, fue seleccionada para competir en Atenas, Grecia, y se le invitó a competir en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. Ella heredó el gusto por la música de su padre Salvador Ortega, quien dirige la Banda Sinfónica del Estado, y quien le permite a Ana dirigir a la orquesta en algunas ocasiones.

Fátima menciona orgullosa que actualmente tiene 146 medallas, resultado de su esfuerzo en varias competencias. De éstas, 105 son de oro, 17 de plata y otras de bronce, la mayoría de cuales guarda su mamá, Silvia Celina Guerrero.

El síndrome de Down y un problema cardiaco que tuvo al nacer no impidieron que llegara a hacer una carrera en el mundo del deporte y ser un ejemplo para los deportistas que están en su misma condición, y sobre todo para su familia.

Cuenta que recibió el reconocimiento Retos y Razones del Gobierno de Zacatecas, y fue ganadora del primer Certamen Estatal de Mujeres Zacatecanas en el Deporte. Además, tiene el título de Embajadora Internacional de Olimpiadas Especiales.

Ha participado en diez juegos estatales, siete nacionales y dos mundiales celebrados en Dublín, Irlanda, y al regreso de esta competencia, fue recibida con la delegación México, por el entonces presidente de la República, Vicente Fox.

En junio de 2003 obtuvo cuatro medallas, una fue de oro en pelota, dos de plata, una en ejercicio de piso y otra en all around; otra más fue de bronce en la prueba de aro y fue galardonada con el Premio Estatal del Deporte.

“Me siento feliz, con muchas ganas y mucha fuerza. Esto me pone alegre, y a seguir compitiendo. A mí me gusta más la cinta y los ejercicios con pelota. Me prepara la maestra Luz Elena, Gabriela Pérez Villagrana, quienes me apoyan. Quiero ganar, pero si no puedo, ser valiente en el intento”, dice Fátima.