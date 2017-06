Busco hacer cine que pase por el cerebro y las tripas: Michel Franco

¿Qué puede aconsejar a quienes estudiamos cine? , preguntó una titubeante voz femenina de entre el público. Ver muchas películas… aunque yo no he visto tantas , respondió a bocajarro el director de 37 años. De cine no sé mucho; hago lo que puedo , reveló Franco, con una naturalidad que podría sonar a falsa modestia para alguien considerado por la crítica como uno de los genios del panorama mexicano actual.

Una de las principales recomendaciones de Franco fue no seguir los moldes de los libros o de las universidades. Yo he seguido las menos fórmulas posibles , reconoce quien, contra todo consejo, programó su película más reciente –protagonizada por la actriz española Emma Suárez y los jóvenes Ana Valeria Becerril, Joanna Larequi y Enrique Arrizon–en un momento en que tendrá que competir con éxitos veraniegos de las grandes productoras.

Busco hacer películas que no solamente pasen por la cabeza, sino por las emociones, el cerebro y las tripas . Tal vez eso han visto jurados como los hermanos Coen, Tim Roth y Uma Thurman, para premiar también Después de Lucía (2009) y Chronic (2015). Lo cierto es que los jueces no van buscando el hilo negro, sino conmoverse , según dijo el cineasta.

¿Por qué filmar cronológicamente? , inquirió otro de los asistentes. Porque no sé filmar , replicó entre las risas espontáneas de la audiencia, en lo que se tornó una amena charla entre el experto y los novatos.

Tampoco sabía escribir. Al principio usaba el silencio en mis películas para que hubiera el menor diálogo posible y no equivocarme. Pero después se volvió más bien mi estilo . En realidad, aprendí a la mala con mis cortos fracasados, porque echando a perder se aprende . Incluso mi primer intento de comedia lo rescribí unas 40 veces y pensé que nunca iba a poder hacer cine , admitió.

La pregunta mordaz de la noche cuestionó la relación del cineasta con el poder, en particular en tiempos de Felipe Calderón. Tal vez fui ingenuo. Vi la ola y me subí , contestó Franco, al aludir al promocional que filmó para el panista. “En aquellos tiempos hubiera hecho cualquier cosa para promocionar Después de Lucía, que después se convirtió en un manifiesto contra el acoso. Ahora no lo hubiera hecho igual, pero tampoco me arrepiento”, explicó.