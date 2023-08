Contradicen los dichos del secretario de Salud sobre crisis en el Hospital General

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

La crisis en el laboratorio del Hospital General de Zacatecas no fue un problema de dos días ni se ha subsanado como aseguró en entrevista radiofónica el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios; es una problemática que ya tiene tres semanas y que incluso ha impedido, entre otras cosas, que se realicen diagnósticos de posibles donadores, dijo en entrevista para La Jornada Zacatecas, Marcela Ramírez Pacheco, coordinadora hospitalaria de Donación.

“Hoy escuchamos una entrevista del secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, en la que mencionó con el señor Paco Elizondo que el problema del laboratorio fue de dos días nada más, pero que ya estaba reestablecido. Justo cuando escucho la entrevista acudo al laboratorio para verificar la información que estaba dando él y ¡oh, sorpresa!, no tenemos laboratorio. No tenemos un problema de dos días, esta es la tercera semana sin estudios de laboratorio”, desmintió la trabajadora.

Según Ramírez Pacheco, hay cuestiones “tremendamente básicas” que no han podido hacerse debido a que no está en funcionamiento, en tanto hay acciones muy importantes para las áreas de urgencias y Terapia Intensiva, como son las gasometrías, que tampoco han podido realizarle.

“Es una carencia real, vamos en la tercera sin semana sin servicio de laboratorio y no es privativo del Hospital General de Zacatecas; Hospital General Fresnillo está igual, Hospital General Jerez está igual y quiero pensar que, si es el mismo proveedor para la toda la Secretaría de Salud, entonces estamos hablando que va a haber desabasto tanto en los Centros de Salud como en los Hospitales”.

La trabajadora del Hospital General de Zacatecas desmintió también a Pinedo Barrios en el dicho de que el desabasto de medicamento ya estaba subsanado, “cosa que no es”, dijo, pues si en los casi 30 años que tiene trabajando en la Secretaría de Salud siempre ha habido carencias, consideró que en la actual administración han llegado a “un límite insostenible”.

“No es posible que si tenemos una urgencia no tengamos lo mínimo indispensable que es una biometriamática completa, una química sanguínea, tiempos de coagulación, pruebas de función hepática que son las básicas para que los médicos puedan tener un panorama más amplio de en qué condiciones está un paciente. Sí te frustra como trabajador que tú eres, el que está dando la cara, el que está trabajando, que te estás dando cuenta que no hay servicio y que todavía el día de hoy tenga el cinismo de decir que fue un problema de dos días. Perdón, pero no sabe contar, no sabe cuántos días tiene una semana e insisto, vamos en la tercera semana sin servicio de laboratorio”.

La trabajadora reconoció que en 29 años que tienen laborando en el sistema, no habían tenido una crisis de laboratorio como la que hoy se vive, aún y cuando al ser un hospital de gobierno, dijo, siempre ha habido carencias.

“Nosotros lo hemos invitado, le hemos dado el beneficio de la duda de que quizá nuestro director y nuestra administradora no le pasan la información. Algo que nos ha molestado mucho es que lo hemos invitado a que vaya y que vea que no hay laboratorios, que no hay medicamentos y nunca lo ha hecho, mejor tuvo el cinismo de andar supervisando las instalaciones de la Feria”.

El conflicto en el sector salud que involucra a los nosocomios de Fresnillo como al de Zacatecas lleva más de 80 días y sin que se resuelva. No obstante, la trabajadora recuerda que a diferencia de los trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), los trabajadores de la salud no están pidiendo mejoras salariales, sino lo mínimo indispensable para trabajar.

“No es posible que quieran fingir que todo está bien; somos un equipo y si yo le digo que tengo carencias hay que ver cómo las subsanamos, porque el día que algo suceda no van a demandar al Gobernador o al Secretario de Salud, van a demandar a los médicos”, concluyó.