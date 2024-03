En la coyuntura actual, la sociedad civil debe ser más participativa: Valerio Quintero

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

En la coyuntura actual, la sociedad civil debe ser incluida y considerada para que los candidatos y gobernantes generen propuestas de desarrollo social y económico, lo que implica una participación más activa de la ciudadanía, afirmó Francisco Valerio Quintero, académico jubilado de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).

A propósito de la visita de Claudia Sheinbaum a Zacatecas la próxima semana, opinó que es la sociedad civil la que debe hacer planteamientos de desarrollo y así evitar actos comunes de demagogia y retórica en la que los candidatos llenan plazas de acarreados que sólo acuden a aplaudir.

“El momento actual es para hacer planteamientos desde la sociedad civil más que desde el gobierno porque se supone que, en el marco de respeto a la ley, los gobiernos no deben intervenir ni a favor ni en contra de candidato alguno ni tampoco deben pronunciarse haciendo propuestas a los candidatos”, dijo.

En ese sentido, reiteró que es la sociedad civil la que debe participar y generar planteamientos a los candidatas y candidatos y que a partir de la respuesta las personas puedan elegir su voto.

Valerio Quintero agregó que la academia también tiene el derecho de manifestarse a través de propuestas, pero ello debe hacerse a todos los candidatos y no sólo a uno, a fin de que todos tengan la oportunidad de pronunciarse y que de esa manera no haya sesgo político.

Al margen de que los diversos sectores sociales tengan planteamientos concretos, desde su perspectiva debe haber iniciativas de parte de los candidatos para atender el problema de la inseguridad y la violencia, pero mediante propuestas claras de seguridad interna y de seguridad nacional.

“Un gobierno que no atiende debidamente la seguridad, educación y salud será un gobierno frágil”

Mencionó que otro problema que debe revisarse es el de la salud porque en la actualidad no se puede evadir con discursos, de forma que en estos planteamientos va implícita la legitimidad de los candidatos, pues “un gobierno que no atiende debidamente los temas de la seguridad, de la educación y de la salud, será un gobierno frágil”

Sin embargo, Valerio Quintero afirmó que los candidatos ofrecerán propuestas viables solamente si la ciudadanía es participativa y proactiva para exigirlo, pues la historia del país muestra un carácter “dudosamente democrático de la sociedad mexicana”.

Al respecto, detalló que normalmente la sociedad vota, pero después ya no participa en la generación de alternativas y soluciones a los problemas nacionales, por lo que se requiere de una sociedad más atenta al quehacer gubernamental y que tenga cierto control sobre los actos de gobierno.

“Si el ciudadano no discute, no plantea, no propone, no cuestiona y no critica, entonces la democracia no es tal. La participación es un elemento fundamental de la democracia y no es descargar de culpas a las omisiones de las autoridades, pero el hecho es que cuando la sociedad no participa, el gobierno se convierte en una entidad autónoma con todo a su favor: la fuerza pública, el dinero y una estructura organizada”.

Valerio Quintero insistió en que, cuando no hay participación, el gobierno y los candidatos se autonomizan y entonces no tienen que rendir cuentas a nadie, lo cual puede evitarse si la sociedad es incluida en la construcción de una democracia más participativa.

Para ello, indicó que desde la organización de los eventos partidarios pueden transformarse las prácticas y, por ejemplo, se puede prescindir del acarreo o de la compra del voto, y que en lugar de ello los candidatos acudan a los hospitales para conocer las condiciones en que están y a partir de ello hacer un compromiso.