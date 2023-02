Trabajadores del Hospital General del Issste bloquearon el bulevar para exigir solución a la falta de insumos, medicamento y equipo

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Médicos, personal de enfermería y demás trabajadores del Hospital General Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) bloquearon por una hora los dos sentidos del bulevar capitalino como manifestación a la falta de solución de la problemática que denuncian desde hace tiempo, consistente en la falta de insumos, medicamento y equipo para desarrollar su labor y que, por ende, pone en riesgo a toda la población.

- Publicidad -

Refirieron que las autoridades solamente señalan que es un asunto de origen central y no estatal y, por tanto, no hacen caso, por lo que decidieron tomar el bulevar y anunciaron que, de no solucionar pronto, radicalizarán su protesta con una huelga de hambre.