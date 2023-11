Tres notas y un 600

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

Editorial gualdreño 600

Para finalizar el mes de noviembre y muy próximos a que el otoño concluya, compartimos con nuestros lectores tres breves notas para recibir con alegría la semana y la temporada decembrina.

El Festival de Cine en Fresnillo concluyó la semana pasada y dentro de todas sus actividades hubo una cuyos resultados no dimos a conocer el número pasado porque teníamos ya la edición cerrada, se trata de los resultados del concurso de cortometrajes presentados en el festival, derivados de la convocatoria Impulso al Cortometraje Mexicano. El jurado, integrado por Dana Rotberg, Iván Ávila Dueñas, y Sergio Raúl López, otorgó el Premio al Mejor Cortometraje Nacional a Emanuel Gerardo Guerrero Guzmán (originario de Durango) por Mañana no será así; y otorgó el Premio al Mejor Cortometraje Estatal a Marco Tulio Cortez Arriaga, por Más allá de las paredes, cortometraje que “elogia la poesía y la mirada profunda sobre la violencia, el dolor y la ausencia en las comunidades zacatecanas”. Esta noticia nos dio mucho gusto, en especial por Marco Tulio, pues se trata de un joven cineasta zacatecano participante en ambos cortometrajes premiados, en el primero haciendo la parte creativa de imagen; y en el segundo realizando la dirección. Muchas felicidades a los ganadores, particularmente a nuestro paisano, con quien trataremos en próximos días de hablar para platicar sobre estos cortos y sus planes a futuro.

El jueves 23 de noviembre se abrió la Casa Abasolo 49 como ya lo habíamos anticipado. 49 artistas participaron en la convocatoria hecha por Joaquín Trujillo, Francisco Escobedo y Tamara Soto. La nueva galería abrió sus puertas para mostrar el trabajo de los artistas cuyas obras en papel lucieron en las paredes de la casa ubicada en el centro histórico de una manera peculiar, rompiendo con las formas tradicionales se podían apreciar en una especie de cascada visual, como si estuvieran listas para llevar, a eso invitaba la muestra. Hay dos cosas a resaltar, la primera: encontrarme con un espacio que dio la posibilidad a las nuevas generaciones de artistas de exponer junto con quienes tienen más años de trayectoria; la labor de estos galeristas es loable en muchos sentidos, pero dar la oportunidad a los jóvenes con talento es algo necesario no sólo para ellos como creadores, sino también para los espectadores y potenciales compradores tengamos la posibilidad de conocer sus propuestas. La segunda cuestión es que hubo una verdadera labor de promoción y venta y los resultados fueron muy buenos. Por eso felicitamos a todos quienes tuvieron la oportunidad de participar en la inauguración de este nuevo proyecto; y a quienes aún no lo han hecho, pueden acercarse con los propietarios y mostrar sus portafolios. Aprovecho para mencionar lo siguiente: sería una excelente idea regalar arte esta Navidad, invitados están, vayan a las galerías existentes en la ciudad, seguro encontrarán algo ideal para ustedes.

Hoy llegamos al número 600 de ediciones gualdreñas y ésta es la tercera nota. La verdad sea dicha, no ha habido un solo fin de semana desde finales de mayo del 2011 cuando nos propusimos a hacer el primer número, en que no me haya emocionado sentarme en frente de la computadora para seleccionar los textos y las imágenes a incluirse en cada edición. Hacer La Gualdra es un placer para mí porque implica no sólo el compromiso de difundir temas relacionados con arte y cultura generados cotidianamente, sino porque implica adquirir nuevos conocimientos cada semana. Gracias a esta labor he tenido la oportunidad de leer libros recomendados por nuestros autores y que se han convertido en verdaderos descubrimientos; ver películas que de otra manera ni se me hubiera ocurrido elegir; me he sorprendido con series de TV reseñadas aquí; he asistido a conciertos y obras de teatro con una perspectiva diferente; pero también he podido conocer más de acontecimientos históricos y hallazgos arqueológicos, sólo por mencionar algunos de los temas. De todo, lo más importante en estos 600 números, sin duda, ha sido tener el privilegio de entrar en contacto con nuestros colaboradores y de poder llevar su trabajo a quienes nos leen. Muchas gracias a todos.

