Va de nuevo la derecha española contra AMLO

Madrid. El diputado Gerardo Pisarello, de la coalición de izquierdas Sumar y quien es además secretario del Congreso de los Diputados, denunció el último intento desesperado de las derechas españolas por influir en las elecciones mexicanas del próximo 2 de junio con insidias y falsedades , apoyadas por plataformas y lobbies de intoxicación internacionales como Red Atlas América, BlackRock o Usaid.

En un discurso en la Comisión de Exterior del Congreso de los Diputados, el parlamentario español de origen argentino elogió la labor del presidente de México: “Hoy asistimos al último intento desesperado de las derechas españolas por influir en las elecciones mexicanas con insidias y falsedades contra el presidente López Obrador. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, porque no perdonan que López Obrador haya puesto por encima los intereses de su pueblo al de los grandes beneficios de Iberdrola y de otras corporaciones. O que haya salido a dar la cara cada día, no ante medios de comunicación afines, sino ante poderosos oligopolios comunicativos, que tienen detrás fondos de inversión como BlackRock o lobbies como la Red Atlas América”.

Pisarello denunció a estas agrupaciones de formar parte de una red, como han demostrado muchos periodistas y comunicadores, que recibe ingentes cantidades (de dinero) de Atlas Network, de Usaid y de varios grupos de presión de Estados Unidos. Es una red que se ha cansado de alimentar información no contrastada, acusaciones sin prueba, a través no de medios de comunicación, sino de plataformas digitales opacas, de granjas de troles, de cuentas falsas, con el solo objetivo de desestabilizar al gobierno de México. Y no lo han conseguido .