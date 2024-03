Gobierno de México seguirá buscando opciones para sustituir glifosato

En febrero de 2023 el gobierno emitió un decreto que señala que el 1 de abril de 2024 quedaría prohibido el uso de glifosato en México, por lo que este señalamiento se da cinco días antes de la fecha límite.

En un comunicado conjunto firmado por diversas dependencias, en el cual no se dice de forma explícita si se prohibirá o no el herbicida la semana próxima, se señaló que las acciones previstas en el decreto aún no concluyen.

“Por ello, se trabaja para encontrar opciones que estén disponibles en las cantidades necesarias, asociadas a las cadenas de comercialización a nivel nacional y que sean accesibles en costos para todo tipo de productor”, dice el documento firmado por las secretarías de Economía SE, de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat, de Agricultura y Desarrollo Rural Sader y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Cofepris.

Explicaron que en virtud de que no se han concretado las condiciones para sustituir el uso del glifosato en la agricultura mexicana, debe prevalecer el interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país.

En este sentido, resaltó que se condiciona la abstención de otorgar autorizaciones y proceder a la revocación de registros sobre tres puntos sustanciales: mantener la producción agrícola, disminuir el posible impacto por la sustitución de la sustancia y contar con las alternativas, prácticas agroecológicas y saludables, que permitan prescindir completamente del glifosato, este último continúa en proceso.