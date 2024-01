«Sin precedente»: $2.7 billones para programas sociales

Ciudad de México. Al concluir este sexenio el gobierno federal habrá destinado 2.7 billones de pesos del erario a los programas sociales, cifra sin precedente en la historia del país, según un informe oficial presentado en la conferencia presidencial de este jueves.

¿Cuándo? , preguntó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante esa cifra, para compararla con sexenios anteriores. Destacó que estos apoyos llegan a casi 80 por ciento de los hogares del país.

Informó que, con motivo de la veda electoral, que se iniciará con las campañas el 1º de marzo, el gobierno adelantará los pagos de dos bimestres para los beneficiarios de varios de los programas sociales, entre ellos las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Dijo que respetará el impedimento legal para entregar ese tipo de apoyos durante la campaña electoral, “para no regresar a lo de antes, que no se respetaban los tiempos y había reparto de despensas y materiales de construcción, hasta un día antes de la elección, en la noche. Eso lo sabe la gente. Una semana antes de la elección, toda la noche, desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana tocando puertas y ‘¿En qué quedamos? ¿Cómo nos arreglamos?’. Repartir dinero, comprar votos. Si era una comunidad, un municipio donde teníamos mucha presencia, a comprar credenciales de elector, para que no pudiesen votar, porque eran votos menos para nosotros. Y mil trucos antidemocráticos”.

Subrayó que eso ya se acabó. Y por eso tenemos que informar a la gente de cómo se van a entregar los apoyos de Bienestar. Que no tengamos que usar el tiempo de la campaña, que es marzo, abril, mayo y la primera semana de junio .

Durante la conferencia en Palacio Nacional, los encargados de los programas sociales expusieron detalles de la entrega de los apoyos.