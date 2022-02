EU y sus aliados pedirán cuentas a Rusia por este ataque: Biden

Por: La Jornada •

El presidente estadunidense Joe Biden afirmó, tras el anuncio de una ofensiva rusa contra Ucrania por parte del mandatario ruso Vladimir Putin que “las plegarias del mundo entero están esta noche con el pueblo de Ucrania que sufre un injustificado ataque sin provocación por parte de las fuerzas militares rusas”, según un comunicado de la Casa Blanca.

“El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que sólo traerá como consecuencia la catastrófica pérdida de vidas humanas y sufrimiento. Rusia es la única responsable de la muerte y destrucción que este ataque traerá consigo, y Estados Unidos y sus aliados responderán de una manera unificada y decisiva. El mundo le exigirá cuentas a Rusia”, añadió.

“Estaré monitoreando la situación desde la Casa Blanca esta noche y continuaré dando las actualizaciones que me comunique regularmente mi equipo de seguridad nacional. Mañana temprano me reuniré con mis contrapartes del G7 y luego me dirigiré al pueblo estadunidense para anunciarles de las represalias que impondrán Estados Unidos y nuestros aliados a Rusia por este acto innecesario de agresión contra Ucrania, y contra la paz y seguridad globales. También nos coordinaremos con nuestros aliados de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), para garantizar una respuesta fuerte y unificada que neutralice cualquier agresión contra la alianza”, agregó Biden.