Recibe Pedro Valtierra nombramiento como Ciudadano Ilustre de Zacatecas

Por: KAREN GARCÍA

“Soy un zacatecano orgulloso”, expresó Pedro Antonio Valtierra Ruvalcaba, fotoperiodista fresnillense, al ser declarado Ciudadano Ilustre de Zacatecas, este miércoles, en la sesión solemne de la 64 Legislatura del estado.

Pedro Valtierra es referente obligado cuando se habla del fotoperiodismo mexicano de finales del siglo 20, pues sus obras forman parte del imaginario colectivo nacional, por lo que, esta mañana, ante representantes de los tres Poderes del Estado, fue galardonado.

La diputada Maribel Galván Jiménez fue la encargada de dirigir el mensaje, a nombre de la Legislatura local, resaltando la trayectoria y los logros de Pedro Valtierra, quien, dijo, ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional, por lo que la distinción como Ciudadano Ilustre es un nombramiento significativo para el maestro Valtierra y será un hito importante en su carrera artística.

La legisladora Galván Jiménez destacó que la obra de Pedro Valtierra ha dejado una huella imborrable en la historia y ha sido una ventana para conocer realidades y despertar conciencias, por lo que, con el nombramiento que se le otorga, Zacatecas celebra a uno de sus grandes talentos, a quien agradeció por llevar el nombre de la región a lo más alto del fotoperiodismo.

“Cuando hablamos de Pedro Valtierra hacemos un recuento periodístico. Eso es Pedro, un hombre culto y sensible a la condición humana”, dijo la diputada Maribel Galván Jiménez, quien, posteriormente, invitó a los presentes a disfrutar de la exposición fotográfica del zacatecano en el vestíbulo de dicho recinto.

Por su parte, Pedro Valtierra, en su discurso, dijo que “lo más importante de ser fotógrafo es el respeto a las personas fotografiadas, y yo no estaría aquí si no hubiera respetado a estos personajes”.

Asimismo, recordando algunas memorias y anécdotas, el fotógrafo compartió las palabras que un colega suyo le dijo alguna vez: “hay que recibir todos los reconocimientos, hay que recibirlos con humildad, pero no te los creas porque al día siguiente la página del periódico va a estar en blanco y hay que seguir trabajando”.

Agregó que, como fotógrafo, siempre recuerda a su colega Julio Mayo, quien “me dijo unas palabras que yo siempre repito a los jóvenes fotógrafos: hay que leer Pedro porque la fotografía no solamente es la Cámara, es la lectura”.

Finalmente, al culminar la sesión solemne, el galardonado, sus invitados y las autoridades presentes, llevaron a cabo la inauguración de la exposición, en la que el fotógrafo comparte sólo algunas de las imágenes que han marcado su carrera. “Aunque me fui hace 54 años de este estado, me siento muy agradecido por todo lo que me permitió Zacatecas aprender”, concluyó al dar su mensaje de agradecimiento.