Alcalde de Fresnillo exige a Fiscalía hallar a responsables de asesinato de un menor en iglesia

Por: SUSANA ZACARÍAS •

Con un enérgico llamado a la Fiscalía General de Justicia en Zacatecas para dar resultados en las investigaciones, fue como el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, se pronunció tras el acontecimiento del pasado jueves por la tarde, donde sujetos armados ingresaron a una iglesia en la avenida Plateros, tras un ataque armado y donde un menor de edad perdió la vida.

“Nos unimos a todas las voces de exigencia y esperemos que ahora a ver si se le abre un poquito el corazón al fiscal y da resultados, porque todos los fresnillenses estamos indignados por este suceso, este hecho, que esperemos que se dé con los responsables”, mencionó el alcalde en entrevista.

En torno a la posibilidad de salir a las calles y sumarse a las voces para exigir justicia por el hecho, Monreal Ávila explicó que siempre estará del lado de la sociedad que en estos momentos está con miedo, pero a la vez exigente, pero si no hay resultados por parte de las autoridades correspondientes, a esta serie de acciones se orilla a la sociedad.

“A pesar de que en el caso de Fresnillo ha bajado considerablemente el índice de seguridad, en realidad con este tipo de hechos lamentables impactan a nivel nacional, imagínense después de dos meses que venía transcurriendo y que venía a la baja la incidencia, este solo hecho del niño pues marca, por eso a mí cuando me dicen del tema de la percepción de inseguridad, esto es lo que marca” indicó.

Desde que se conoció de la muerte violenta del menor de edad, el edil destacó que únicamente ha mantenido comunicación con su hermano, el gobernador David Monreal Ávila, a quien le manifestó que el caso fue ordenado a los integrantes de las Mesas de Construcción de la Paz para iniciar con las investigaciones y sobre todo, se tenga una reacción por la muerte violenta.

Ante las voces, que principalmente en redes sociales se han manifestado en contra del actuar del presidente municipal por el tema de inseguridad y le han exigido resultados, explicó que la investigación de los hechos no es una facultad del alcalde y calificó como lamentable que se politizara el tema.

“Lo que está sucediendo en Fresnillo va más allá y rebasa al municipio y lo he dicho públicamente y lo he dicho siempre, sería bueno informarles a todos aquellos que a mí me responsabilizan de alguna manera diciéndoles cuales son las funcione, en este caso yo lo he dicho si yo hago una exigencia es al fiscal porque a él le corresponde investigar el delito y dar con los responsables”, agregó.

También aprovechó el llamado para exigir también al secretario de Seguridad Publica, Adolfo Marín Marín, al ser el responsable de la estrategia de seguridad pública no solamente en Fresnillo, sino en todo el estado.

Finalmente, el alcalde mencionó que de manera indirecta ha estado al pendiente de los trámites necesarios para la inhumación del menor y se dijo consternado e indignado como muchos fresnillenses y se sumó a ese sentimiento y exigir justicia, paz y tranquilidad para El Mineral.