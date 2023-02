Extienden periodo administrativo de autoridades de la BUAZ; dejarán el cargo en septiembre de 2025

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

El Consejo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) aprobó, en sesión virtual, la extensión del periodo administrativo de todas las autoridades de la institución, entre ellos Rector, coordinadores de área y directores de unidades académicas, por lo que permanecerán en el cargo cuatro años y medio, hasta septiembre del 2025 bajo el argumento de ajustar el periodo a la normatividad universitaria una vez que por la pandemia de Covid-19 las pasadas administraciones entregaron, de forma extraordinaria, su administración hasta finales del mes de febrero de 2021 cuando la normativa señalaba el 6 de septiembre del 2020.

Por una parte, el director de Ciencias Políticas advirtió que esa medida no tenía fundamento legal a lo que la Presidencia Colegiada sometió el punto a votación y sólo Héctor de la Fuente Limón votó en contra bajo el argumento que no era posible posponer el proceso electoral porque la legislación señala que la autonomía radica en la comunidad universitaria y, en este caso, no se le consultó.

Además, “no podemos prolongar o cambiar las fechas. La legislación es precisa y no se puede perpetuar en los cargos y lo que preocupa a Ciencia política es que a los únicos que no se les ha consultado es la comunidad universitaria”, expresó.

Otros universitarios, entre ellos Crescenciano Sánchez Pérez, Juan Carlos Girón y Juan Badillo, miembros del llamado Grupo U, cuestionaron que la sesión tuviese carácter deliberativo sin que hubiese quórum en los consejeros estudiantiles, ya que la norma establece que debe estar presente el 50 por ciento más uno, es decir, al menos 25 de un total de 48. En la sesión solo participaron 18.

Juan Badillo cuestionó sobre la Comisión Electoral y si aún está vigente, aludiendo con ello a la destitución de Crescenciano Sánchez Pérez: “¿Quién le dio cuello? ¿La Presidencia Colegiada toma acuerdos que no le corresponde?”.

Al respecto, el Rector Rubén Ibarra Reyes afirmó que “esta sesión tiene toda la validez jurídica y la lógica del día de hoy, nuestra, está velada por el derecho, está velada por la normatividad universitaria y que no se están violentando los derechos universitarios, así que le pido al secretario que nos acotemos al orden del día”.

Además, pidió al Consejo que “no permitamos otros intereses ajenos a los universitarios, y sobre todo malestares que no debemos cargar con ellos y que traigan a esta sesión un retraso y fundamentalmente el violentar derechos y además no conducirnos con la responsabilidad que nos merece”.

Por su parte, Marco Antonio Torres Inguanzo, director de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública, indicó que, por decreto federal es posible modificar sus términos de las administraciones para adaptarse a los efectos que tuvo la pandemia, por lo que este tipo de ajustes también las han realizado otras universidades e incluso dependencias como la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública.

Por tanto, aseguró que la BUAZ no es la única en modificar los plazos para concluir con los periodos de administración y en consecuencia no es un problema jurídico, sino político, y no hay ilegalidad en la decisión. Para muestra está el periodo extraordinario que se autorizó al ex rector Guzmán Fernández, que por cuestiones de la pandemia de Covid-19, no se pudo realizar el proceso electoral con normalidad y fue hasta 6 meses después que se entregó la administración; lo que hacemos hoy es un ajuste para que las autoridades electas en febrero de 2021, entreguemos en septiembre de 2025.

Participaron en la sesión del Consejo 59 consejeros universitarios, de los cuales 39 eran docentes, 18 estudiantes y dos administrativos; en el sector estudiantil debían acudir al menos 25 para alcanzar el quórum necesario.