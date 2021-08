Coinciden niños de primaria en lo cansado de tomar clases en línea

Es la primera vez que Alexei García atendería la primaria de forma presencial, por lo que tiene miedo de no conocer a nadie y no tener amigos ■ foto: alejandra félix

Sin embargo, regresar a las clases presenciales aún los asusta

Llaman al gobierno a garantizar medidas sanitarias en escuelas

A pesar de que los niños zacatecanos extrañan ir a la escuela y convivir con sus amigos, también están conscientes de que hacerlo puede ponerlos en riesgo a ellos, a sus maestros y sus familiares, porque la pandemia sigue vigente y la variante Delta está afectando a las personas de su edad.

Esteban Andrade, un niño de nueve años que está por comenzar el cuarto año de primaria, mencionó que sus clases online han sido muy cansadas y tediosas, e incluso cree que no ha podido aprender lo suficiente en este sistema, pero también le da un poco de miedo regresar a la escuela de manera presencial porque sabe que la variante Delta lo puede contagiar más fácil y no quiere enfermarse.

Sin embargo, Alexei García, que está por comenzar el segundo año de primaria, dijo que está logrando aprender todo lo necesario desde su casa y no cree que se deba regresar a clases presenciales todavía, pero su principal preocupación no es enfermarse, sino que como sería la primera vez que atiende a la primaria, tiene miedo de no conocer a nadie y no tener amigos, porque sabe que si usa su cubrebocas y gel antibacterial de manera adecuada, puede evitar contagiarse aún estando en la escuela.

Renata Padilla, de 10 años, dijo que la escuela de manera remota es complicada y ha hecho que los niños sufran de mucho estrés, además extraña poder convivir con sus amigos y ver a sus maestras, por lo que a pesar de asegurar que está aprendiendo muy bien, ella piensa que ya tienen que regresar a las aulas, porque se siente muy sola estando en casa todo el día en compañía de su abuela y sus padres.

Sus padres ya regresaron al trabajo y no pueden acompañarlos en las clases a distancia

Los padres de los niños también mencionaron que les preocupa que regresar a las aulas pueda poner a sus hijos en riesgo, pero también hay que considerar que ellos también han tenido que regresar a trabajar, por lo que no pueden hacer el acompañamiento necesario en las clases de manera remota y esto los pone en una situación complicada en la que no ven otra alternativa más que enviarlos a la escuela.

En el caso de Esteban y Renata, mencionaron que pasar tanto tiempo sin ver a sus amigos ha sido complicado, porque extrañan jugar y platicar con otros niños; sin mencionar que pasar largas horas frente al computador ha hecho que tanto él y sus amigos necesiten utilizar lentes para estudiar, porque si no el dolor de ojos puede ser insoportable, y a esto se le suma el dolor de espalda por todo el tiempo que pasan sentados.

Mientras que a Alexei, que comenzó su educación primaria de manera remota, le ha afectado no tener ninguna relación con sus compañeros, ya que no ha podido hacer amigos y la idea de conocer personas nuevas le aterra, por lo que no ve ninguna razón por la que tenga que regresar a la escuela.

Los pequeños hicieron el llamado a las autoridades del estado, como el gobernador, a que busquen garantizar que todas las personas sigan las medidas preventivas ante el Covid-19 como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, pero que también piensen en la situación en la que están los niños y mejoren el sistema de educación sin ponerlos en riesgo, aunque también consideraron pertinente pedir más vacaciones, porque se sienten cansados de tanto estudiar.