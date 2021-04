Las campañas y la aguja en el pajar

El 4 de abril iniciaron las campañas electorales para elegir en el estado de Zacatecas: 58 municipios con sus ayuntamientos, 18 diputaciones locales, 4 diputaciones federales y la gubernatura, en la que ahora sí será de 6 años. El escenario no podría ser más complicado para los ciudadanos y para los candidatos; la pandemia del virus Sars- COV 2 impide que se realicen eventos masivos como nos tenían acostumbrados y ahora el recorrido de los aspirantes tiene que ser casa por casa, a ras de suelo y con algunos eventos donde los automóviles pueden ayudar a hacer algo más vistoso, eso sí, el bombardeo de spots a través de radio y televisión estarán con una presencia histórica bajo un modelo de comunicación política, que si ya era arcaico antes de la pandemia, ahora es mucho menos eficiente porque los spots reproducen ideas comunes que poco ayudan para mejorar la propuesta, el debate y la decisión del elector; sin embargo, es lo que hay y con lo que se tiene que trabajar.

Otro de los factores que en el primer día de campañas resultó evidente, es el gran número de candidatos trásfuga que poco les importan los ideales, el proyecto o las convicciones; un ejemplo claro de esta corrupción ideológica es Xerardo Ramírez, actual candidato a diputado local de la coalición “Juntos Haremos Historia”, quien fue diputado local, por la vía del Verde y conocido por sus moches de 100 mil pesos para aprobar el presupuesto alonsista, después pasó a las filas del PAN y PRD; posteriormente fue alquilado en la administración de Alejandro Tello, donde tuvo un desempeño terrible en la Secretaría de Economía y ahora aterrizó, por la influencia de su amiga Geovana Bañuelos, como flamante representante de la 4T y claro ejemplo de que se puede violar el famoso: No mentir, No robar y No traicionar al pueblo. Pero Xerardo Ramírez no es el único espécimen impresentable, estos perfiles abundan en todas las coaliciones y partidos políticos cuyo electorado ve de forma pasmosa el cinismo de quien pide el voto en una elección para un determinado proyecto y hoy, sin pudor alguno, lo hace para quien juró destruir.

Por esa razón es importante que el electorado busque dentro de las opciones políticas, aquellos perfiles congruentes, que los hay en todos los partidos, donde se vea un asomo de honestidad en el ejercicio público, suena imposible pero será nuestro compromiso con los lectores que desde este espacio podamos llevarle toda la información de los proyectos que se juegan en la boleta a nivel local y al mismo tiempo la importancia de que tiene la elección de diputados federales donde se juega la continuidad de la 4T o se da paso a restituir las políticas neoliberales con la alianza de derecha representada en el PRI, PAN y PRD.

Así pues, el escenario de las campañas no es fácil, porque se hace en medio de muchas apremiantes externas y con un sistema electoral que está en crisis por la baja calidad de una amplia mayoría de candidatos, los árbitros electorales, tribunales incluidos, siguen anclados en la lógica del viejo régimen y el cúmulo de noticias falsas ya se hizo presente desde el primer día.

Pero no todo son malas noticias, tenemos una sociedad cansada de las malas prácticas, informada y exigente; las redes sociales contribuyen al debate e intercambio de ideas y aunque son pocos, en las diversas fuerzas se tienen ejemplos de congruencia y frescura cuyo reto será igual o más difícil de encontrar que una aguja en el pajar.