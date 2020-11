Alrededor de 100 docentes y trabajadores de la BUAZ se contagiaron de Covid-19

Campus BUAZ Siglo 21 ■ foto: la jornada zacatecas

Hasta el momento, la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) registra alrededor de 100 docentes y trabajadores que se han contagiado de Covid-19, además de cuatro fallecido: dos profesores y dos trabajadores administrativos, según información de la Rectoría.

Antonio Guzmán Fernández, Rector de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, informó que la cantidad de profesores y trabajadores de la institución contagiados ha aumentado en las últimas semanas, por lo que se implementó una estrategia de guardias para evitar aglomeración de personal administrativo.

Refirió que esa cifra podría aumentar si se considera a los alumnos que se han contagiado, pero se desconoce cuántos de ellos se han enfermado de Covid-19, aunque algunos han solicitado pruebas en los laboratorios de la institución.

En el tema académico, comentó que efectuará una reunión con la administración central de la Universidad, a fin de valorar el trabajo que se ha realizado en ese sentido y la manera en que se está evaluando.

Asimismo, Guzmán Fernández dijo que es necesario analizar cómo se está desarrollando la formación académica y analizar cómo se adaptaron los alumnos a la modalidad de educación a distancia.

En ese sentido, dijo que este semestre no se han presentado reportes de docentes que se han ausentado en la modalidad a distancia o que han asignado calificaciones de manera arbitraria, lo que atribuyó. a que ya se está dando más seguimiento a esa situación.

Respecto a la deserción que ha tenido la BUAZ en el contexto de la educación a distancia, informó que se realizará un corte para conocer ese indicador, para lo cal realizará una reunión con los directores de las diferentes unidades académicas.

“Hasta el momento no hay reportes de que los docentes se estén ausentando de sus actividades, pero en la próxima reunión con los directores lo vamos a revisar”, comentó Guzmán Fernández.

No obstante, consideró que en los programas donde los alumnos llevan prácticas clínicas, en específico de Ciencias de la Salud, la formación no será la deseable, pero eso se debe a que está suspendido el campo clínico por completo. No obstante, en algunas áreas los docentes se han esforzado por grabar prácticas en laboratorios y pasárselas a los jóvenes.

Indicó que, al comenzar el ciclo escolar, se inscribieron 44 mil alumnos, de los cuales 12 mil fueron de nuevo ingreso, por lo que “el reto es el tema de la deserción y la reprobación bajo esta modalidad”.

Sin embargo, en escuelas como Economía no se ha registrado mucha deserción, al igual que en los programas del área social, pero habrá qué ver cómo está la situación en las ciencias exactas y en las ciencias de la salud.