Dictamen de cuenta pública 2018 ya fue aprobado en comisiones de la Legislatura

Las comisiones de Presupuesto, Cuenta Pública y Vigilancia de la Legislatura del estado aprobaron el dictamen de la Auditoría Superior del Estado (ASE) respecto a la Cuenta Pública 2018, en el que se confirmó y corroboró la duplicidad de pagos a empresas en el proyecto de la presa Milpillas, a la vez de que señala como presuntos responsables Víctor Armas Zagoya, Luis Fernando Maldonado Romero y Jorge Miranda Castro.

Omar Carrera Pérez, diputado integrante de la Comisión de Vigilancia, informó que “las comisiones unidas ya aprobaron el dictamen. Es decir, los supuestos que se señalaban han quedado en firme y ya no la solventaron. El dictamen que se nos presentó y la información que se dio a conocer ha quedado en firme y no se mueve una sola coma y quedan los 21 millones 500 mil pesos de la cuenta 20218. Ahora solamente falta pasar al pleno para su votación”.

Al haber corroborado las observaciones que ha emitido la ASE respecto al proyecto de la presa de Milpillas, refirió que procede una denuncia en contra de quien resulte responsable, ya que no hubo solventación.

“Hubo un periodo legal donde ellos pudieron solventar y no lo hicieron, aunque eso no impide que en un futuro lo puedan solventar, pero por lo pronto, lo que se va a leer en el pleno es algo no solventado y debidamente documentado”, agregó.

Expuso que desde que se recibió el dictamen de parte de la ASE, las comisiones analizaron toda la documentación, y como resultado, “se avaló y todo quedó en firme. Por eso se optó por votarlo a favor”.

Carrera Pérez puntualizó que su voto particular fue en contra del dictamen debido a que “en diversas dependencias que se señalan, se debió ir más a fondo, porque me parece muy poco lo observado, y en este caso de la SAMA debió ir integrada una denuncia penal directamente y no esperar un procedimiento que puede llevar cinco años. Seguirá sus cauces legales, pero estoy en contra de cómo se presenta”.

Indicó, entonces, que ahora depende del pleno, donde se puede aprobar y que los señalamientos sigan sus cauces legales, pero de su parte solicitará a los diputados que se integre una denuncia penal, ya que la duplicidad de pagos en el proyecto de Milpillas ya quedó completamente confirmado y corroborado.

Por su parte, Víctor Armas Zagoya, ex titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), aseguró que todas las observaciones de la ASE, al proyecto de la presa Milpillas, se están solventando.

Durante una entrevista realizada en el programa de radio A Tiempo, conducido por Francisco Elizondo, el ex funcionario refirió que la ASE tiene un procedimiento que está en curso y por lo tanto no ha determinado sanción alguna hacia él, además que se están solventando las observaciones respecto a pagos duplicados.

“Se contrataron empresas para hacer la gestión de los terrenos que ocuparan las 300 hectáreas del área de inundación de la presa. ¿Por qué se contrata a una empresa? Porque la SAMA no tiene facultades expresas para hacer una negociación en cuanto el tema de los predios. Por otra parte, hubo un pago de algo que se llama Fondo Forestal que por ley se tiene que pagar y eso es lo que estamos aclarando a la auditoría”, dijo.

Reiteró que ese proceso se está solventando de tal forma que la ASE determine si existen o no responsabilidades hacia su persona, en cualquiera de los procesos referentes al proyecto de la presa Milpillas.

Mientras tanto, Armas Zagoya acusó al diputado Omar Carrera Pérez de buscar protagonismo al exterior y al interior del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el contexto de los procesos electorales que se avecinan.

“Lo que se me hace más grave es que este golpeteo que ha utilizado Omar Carrera lo hace en el contexto de la extorsión legislativa. Esa extorsión legislativa son algunos legisladores que cobran su voto, en este caso, a quienes se prestan a eso. Lo que no reconoce el diputado es esa actitud de extorsión legislativa y a eso obedece el golpeteo que trae con el tema de Milpillas”, indicó.

Comentó que el proyecto de Milpillas era el más importante de la actual administración y por lo tanto será más observado, pero “en el contexto de lo que viene, también será la bandera política que utilicen los adversarios del gobernador para estarlo desgastando”.