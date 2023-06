Movimiento de Bases del Issstezac se manifiesta en el Poder Judicial federal

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Integrantes del Movimiento de Bases en Defensa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) se manifestaron en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación para exigir que los jueces actúen conforme a Derecho y no admitan prórrogas a los procesos de demanda de pago del aguinaldo a pensionados y jubilados.

Jorge Rada, abogado de esta organización, exigió que se revisen los expedientes de amparo uno por uno y determinen si existe o no una irregularidad, por parte de los jueces, para la resolución de todas las demandas, las cuales se han retrasado.

Comentó que, al terminar la vigencia de una prórroga, el instituto solicita otra y se la conceden, lo cual es irregular porque se trata solamente de aletargar el proceso y eso causa desesperación entre los derechohabientes.

Por su parte, Marcelino Rodarte Hernández, integrante del Movimiento de Bases, opinó que este es un problema que no solamente es jurídico, sino también político, motivo por el que se buscan espacios a nivel federal, ya que Gobierno del Estado no ha querido atender la situación.

“Tenemos solicitudes de audiencia formales entregadas a su propia secretaria y no lo ha hecho, por eso estamos buscando el canal nuevamente con los diputados a nivel federal y con los senadores, para ver por dónde se puede dar una salida política”, dijo.

Afirmó que la solución es cuestión de gestión porque el instituto sí cuenta con recursos, pero el director Ignacio Sánchez “nos está chantajeando para imponernos su reforma, además de que en Derechos Humanos no ha pasado nada con las quejas”.

Rodarte Hernández precisó, entonces, que el no pago a los pensionados y jubilados se debe a la corrupción que ha habido en el Issstezac, pero, al haber activos, la manera de resolverlo es de índole política y basta con que las autoridades tengan la voluntad de realizar las gestiones necesarias.

“El instituto sí tiene el recurso, no está quebrado, tiene la reserva técnica y hay mucho de dónde resolver el conflicto y entrar a la reforma de fondo a la Ley del Issstezac. El gobernador habla de pensiones de 100 mil pesos a las que nosotros no tenemos acceso, las que nosotros conocemos son legales y las hemos expuesto”, expresó.

Por lo tanto, agregó que el Movimiento de Bases sólo tiene la intención de que el gobernador conozca la propuesta de los derechohabientes para atender la problemática porque “sus asesores no le dicen la realidad del instituto y no la conoce. Por sus dichos es evidente que no la conoce y es importante que escuche la posición de los jubilados”.