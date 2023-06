Responsabilizan a Vladimir Lorena de lo que pase en perjuicio de trabajadores

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Mediante dos transmisiones en vivo, la líder de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa), Norma Castorena Berrelleza, denunció e hizo responsable al director del Hospital General de Fresnillo, Vladimir Lorena, de todo lo que pase en perjuicio de la base trabajadora y los derechohabientes de dicho nosocomio, ya que este martes ordenó que las áreas administrativas no trabajaran, afectando con esto todos los procesos regulares del hospital. Para prueba, realizó un recorrido por las áreas de gobierno del hospital para aclarar, además, que la manifestación no está obstaculizando el trabajo ni la atención.

“Nuestros derechos de manifestación están siendo reprimidos. Estamos en una manifestación pacífica para lograr la salida de Vladimir Lorena y Maricela Vargas Vargas, que se han dedicado a hostigar, a maltratar a los trabajadores, que no han tenido capacidad de resolver ni la problemática como la carencia de medicamentos, equipo, materiales que nuestros pacientes necesitan para salir adelante”, dijo la secretaría general del Sntsa 39 en el video.

La denuncia, dijo, es que, a pesar de que estaban abiertas todas las puertas, el director, a pesar de toda la problemática existente, de las 72 quejas que se tienen por su actuar como directivo, y después de haber sido destituido ya el pasado 8 de junio, y reinstalado después, ordenó que no trabajaran los administrativos, negando con esto trámites de oxígeno y amenazó, además, a los trabajadores con no pagarles su salario.

A través del recorrido, Castorena Berrelleza demostró que las áreas administrativas no están tomadas por los manifestantes y que el personal que debería estar laborando en ellas no lo hizo porque los directivos no quisieron trabajar.

“Aquí les demuestro con este recorrido que las áreas están abiertas para trabajar: aquí está el área de gobierno, vamos a la jefatura de enfermería para que la ciudadanía pueda ver y quede constancia en este video que nosotros no tenemos cerrada ninguna unidad; nosotros estamos en una manifestación libre que solamente demuestra las legítimas demandas, las grandes necesidades. No se vale que quieran perjudicar a los pacientes, que se vaya a morir una persona”, dijo la líder sindical en su transmisión.

Por ello, Castorena Berrelleza pidió a la ciudadanía su respaldo y apoyo porque no se vale, dijo, que amparándose en un movimiento legítimo de la base trabajadora, se atrevan a negar el servicio a los trabajadores cuando es una responsabilidad del funcionario público. “Hago un llamado y demuestro que está libre el tránsito de las instalaciones para hacer su trabajo, que si no se hace es responsabilidad de Vladimir Lorena. Deslindo jurídica y legalmente a todos los trabajadores del Hospital de Fresnillo de cualquier situación que se presente por las órdenes verbales del doctor y su equipo de trabajo. Aquí la atención tiene que seguir porque la vida es lo más sagrado, y la salud, lo que más nos merecemos”, concluyó.