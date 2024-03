Huyó el policía que mató al alumno de Ayotzinapa: AMLO

El Presidente admitió que en la evasión del policía sin lugar a dudas hubo complicidades porque se encontraba en tránsito de la entrega del presunto responsable de las autoridades estatales a la Fiscalía General de la República, que atrajo el caso. Pidió que la población colabore con las autoridades para localizar al policía que se fugó.

–¿Dónde estaba?

–En Chilpancingo. Tenía comisiones. Ya se había dado la instrucción de que se le arraigara, se estaba en espera de la orden de aprehensión, pero le avisaron o decidió fugarse.

En paralelo, confirmó la desaparición de dos agentes de la FGR que participaban en la investigación sobre el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dichos efectivos fueron localizados horas después. Esto debe saberse en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes. Espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentre a los estudiantes y estén obstaculizando; como saben que estamos trabajando y avanzando, quieran impedirlo. No lo van a lograr .

En su conferencia ofreció a los padres del estudiante asesinado la semana pasada en Chilpancingo que el crimen no quedará impune. Esta evasión debe ayudar a “que nos demos cuenta de cómo está la situación, que hay muchos intereses, hay quienes no quieren que se haga justicia y que quedemos mal, y también tener elementos –porque estamos en temporada electoral– para afectarnos, piensan que con eso nos van a debilitar como autoridad”.

En este contexto, mostró una resortera, piedras y balines que se localizaron después de la irrupción a Palacio Nacional de los normalistas de Ayotzinapa la semana pasada. Mencionó que los balines especialmente eran muy peligrosos por lo que, irónicamente, concluyó: estos son los que querían el diálogo .

A pesar de ello, refrendó su compromiso de encontrar a los jóvenes, hacer justicia en el caso Ayotzinapa y revelar las complicidades que existían, incluidos los abogados asesores de los padres. Si bien ratificó sus críticas a su comportamiento, aseveró que son libres de expresarse y manifestarse; no habrá represión. Por eso lamenté mucho lo que hizo la policía de Guerrero quitándole la vida a un joven, porque esto va en contra de nuestra manera de pensar y de nuestra forma de ser.

Por otro lado, informó que este lunes dialogó con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con quienes hace varios meses que no se reunía, aunque no abundó en detalles de lo que se abordó en el encuentro.