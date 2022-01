Este miércoles inició vacunación de refuerzo para docentes de todos los niveles; priva el orden

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Este miércoles inició en Zacatecas la aplicación de la vacuna de refuerzo contra el Covid-19 para docentes y trabajadores del sistema educativo estatal, en todos sus niveles; desde que una persona inició su formación hasta su salida de la sede, el tiempo transcurrido fue solamente de 30 minutos.

En comparación con la aplicación de la vacuna de refuerzo para otros sectores sociales, los docentes y trabajadores de la educación fueron convocados por orden alfabético para días y horarios específicos.

La vacunación para este sector concluirá el próximo 16 de enero, de manera que este miércoles acudieron maestros y personal administrativo cuyo apellido paterno inicia con las primeras letras del abecedario.

Esta forma de programación permitió que la fila de ingreso fuera corta en todo momento, al grado de que el tiempo de espera para acceder a la 11 Zona Militar, sede de la vacunación, no llevara más de 10 minutos.

En la fila, hubo quienes decidieron avanzar con el llenado del formulario para el comprobante de refuerzo de comprobación (previamente impreso), en el que se solicitan datos como nombre completo, Clave Única de Registro de Población (CURP). Otros realizaron este procedimiento en mesas de registro instaladas al entrar a la sede, luego de recibir el formato en la entrada.

Asimismo, alrededor de 15 personas verificaron la documentación y la identidad de los docentes y trabajadores. Este proceso se llevó a cabo en la fila de ingreso a la Zona Militar y consistió en revisar el folio de la solicitud de vacuna, la cual debió ser impresa con antelación.

Ya en la zona de vacunación, grupos de cinco personas avanzaban con varios médicos, quienes expusieron las características de la vacuna que se les aplicaría y las reacciones y secuelas que pudieran generarse.

Entre las posibles reacciones de la vacuna, indicaron los médicos, está dolor de cabeza, dolor en la zona de aplicación de la vacuna y otros síntomas similares a los de una gripe común.

En caso de presentarse, recomendaron tabletas de paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas, además de sugerir que no se consuman bebidas alcohólicas durante una semana y no asolearse. En el tema de alimentación, no hay ninguna contraindicación.

Posteriormente, los docentes entregaron el formato de comprobante de vacunación y seguido de ello a aplicarse la vacuna. El tiempo en que se realza este trámite es de menos de 5 minutos.

Después, los docentes avanzan hacia la zona de vacunación, donde decenas de enfermeros y enfermeras aplican la dosis de Moderna; enseguida, se debe acudir a una mesa que sellen el comprobante.

Por último, los inmunizados deben permanecer 15 minutos en observación, a fin de verificar que no haya ninguna reacción adversa a la vacuna, a la vez de que personal les entrega agua embotellada. Todo el proceso tarda 30 minutos.

Horas más tarde las autoridades informaron que 13 mil 316 maestras, maestros, personal administrativo y de apoyo de instituciones educativas públicas y particulares que, en su momento fueron vacunados con el biológico Cansino, recibieron la inmunización de refuerzo con dosis de la vacuna Moderna.

Para tal efecto, personal de Servicios de Salud, Secretaría de la Defensa Nacional (S), Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría del Bienestar en la entidad, establecieron 8 centros regionales de vacunación.