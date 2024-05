La corrupción tiene varios rostros, la vamos a combatir, sentenció Saúl Monreal 

Por: La Jornada Zacatecas •

“Congruente con el anhelo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de nuestra candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de continuar combatiendo el tema de la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, nosotros refrendamos el compromiso de que una vez que lleguemos al Senado de la República atenderemos este gran reclamo del pueblo de México, dando el debate desde la tribuna para que este cáncer, de manera gradual desaparezca”, sentenció el candidato Saúl Monreal Ávila.

El abanderado de “Sigamos Haciendo Historia”, refrendó su compromiso de combatir la corrupción en este país. “Estamos convencidos de que el camino es y seguirá siendo no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, dijo Monreal Ávila quien hizo el compromiso de continuar el combate de este penoso tema que debe desaparecer de las instituciones del Estado mexicano.

“La lucha frontal que se ha emprendido desde el Gobierno de México en los tiempos de la cuarta transformación ha sido permanente y estamos seguros que nuestra próxima presidenta de México, la doctora Sheinbaum Pardo seguirá dando la misma lucha por terminar con los actos de corrupción en cualquier de sus formas, es imperativo continuar con el combate en un tema que ha afectado el crecimiento y desarrollo de esta gran nación, enfatizó el candidato al Senado.

POLÍTICAS PÚBLICAS EFICIENTES

Saúl Monreal Ávila, candidato al Senado dejó claro que una de las muchas formas de atacar el tema de la corrupción institucional, es fortaleciendo las políticas públicas de transparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas, pero bien entendidas, no creadas solamente, para proteger a los potentados. “Fortaleceremos desde la cámara alta este andamiaje jurídico para inhibir y castigar a quienes quieran corromperse y corromper, por eso, será necesario vigilar sigilosamente el actuar de quienes practiquen la corrupción, de quienes manejen recursos del erario”, expresó.

“Los retos y desafíos por terminar con la corrupción como vieja práctica heredada de los gobiernos neoliberales, no son fáciles, pero tampoco son imposibles, por eso, daremos la lucha frontal, porque la corrupción ha frenado al país”, argumentó el político originario de Puebla del Palmar en Fresnillo, Zacatecas.

El más joven de la familia política Monreal Ávila, hizo el compromiso que, como parte de su agenda legislativa en el Senado de la República, entre otras cosas, será el de dar la lucha frontal en el tema del combate a la corrupción que tiene a nuestro querido México en los primeros lugares de los países que, lamentablemente, más la han practicado. “En descargo de la lucha del presidente López Obrador, por supuesto, que se ha avanzado en el combate, pero ha sido insuficiente, nosotros no cesaremos en la lucha por erradicarla, porque la lucha de Andrés Manuel es nuestra lucha”.

CASTIGO EJEMPLAR A LOS CORRUPTOS

Finalmente, el aspirante de “Sigamos Haciendo Historia”, Saúl Monreal Ávila se pronunció en que debe haber castigos ejemplares para aquellos que sólo buscan servirse del pueblo. “La corrupción tiene varios rostros y todos deben ser combatidos y castigados con el peso de la Ley, ya basta de impunidad, quien la hace, la tendrá que pagar”.

“México demanda de su gente gobiernos eficientes, legisladores comprometidos con el país, pero, sobre todo, quiere que impere la Ley en el servicio público, por eso, compartimos la idea de nuestro líder: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, terminó diciendo el político fresnillense.