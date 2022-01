Condena alcalde hechos delictivos donde perdieron la vida tres policías de Fresnillo

Por: SUSANA ZACARÍAS •

Luego del ataque armado hacia efectivos de la Dirección de Seguridad Pública que dejó como saldo tres elementos activos sin vida, el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, pidió de nueva cuenta, el replanteamiento de la estrategia de seguridad porque en el municipio no hay resultados y que corporaciones del ámbito estatal y federal no dejen solo a El Mineral.

En conferencia de prensa, el edil condenó los hechos donde perdieran la vida tres uniformados y reconoció que en Fresnillo se vive una situación complicada en materia de seguridad e incluso se cuestionó que exista una estrategia en la materia para el municipio con mayor percepción de inseguridad en el país.

Monreal Ávila precisó que hay una realidad en Fresnillo y solicitó por “enésima ocasión” el que también se deberá de contar con mayor colaboración y coordinación entre las demás instancias de seguridad, tanto estatales como federales, para combatir la inseguridad que día a día se registra dentro del municipio.

“Yo deseo que se coordinen y colaboren y se tenga esa intención de las autoridades estatales y federales, porque en este momento hay una realidad en Fresnillo que no la podemos negar, por eso sí creo que no es momento de echar campanas al vuelo y creo que se debe de replantear esta estrategia, porque al menos en Fresnillo no hay resultados”, destacó el edil en conferencia.

Otro de los aspectos que lamentó fue que el secretario de Seguridad Pública no ha tenido la atención o interés de visitar al municipio a pesar de los hechos delictivos que han ocurrido en los últimos días, no solamente del asesinato de los tres policías en activo, y mencionó varios acontecimientos registrados en la mancha urbana y comunidades donde no se ha percibido el apoyo de las instancias de seguridad.

“¿De qué sirve tener helicópteros si no hay resultados en materia de seguridad pública? Por eso creo firmemente que se debe de replantear también la relación institucional entre los tres niveles de gobierno porque hay nula comunicación con el estado y con la Federación, al menos como presidente municipal no tenemos ninguna información y no sabemos si hay elementos de la Guardia Nacional o el Ejército y tampoco sabemos si ya se llevaron los elementos de la Policía Estatal que había en la Unirse”, reprochó el menor de los Monreal Ávila.

El alcalde adelantó que probablemente se darán de baja policías

También exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas que lleve a cabo una investigación completa del hecho y comparó que durante la anterior administración estatal había mayor comunicación con Francisco Murillo Ruiseco, quien al momento de integrar algún hecho delictivo daba parte al municipio; dijo esperar que se lleven a cabo las indagatorias correspondientes de la muerte de los policías y no se convierta en un carpetazo más como otros acontecimientos.

“El fiscal tiene mucho qué decir, él tendrá que investigar para que no quede como un caso más, yo respetaré las investigaciones pero el pueblo de Fresnillo requiere explicaciones y requiere resultados porque hasta estos momentos no he recibido ninguna llamada de nadie, por eso creo que todos debemos ir juntos porque no se puede ser selectivo en estos temas”.

El hermano menor del gobernador de Zacatecas lanzó un llamado respetuoso a todas las autoridades para que se pueda atender la problemática que se vive en Fresnillo porque requiere atención inmediata y resultados, porque de lo contrario, dijo, “pareciera que El Mineral está solo y eso sería preocupante”.

A consecuencia de los hechos delictivos dirigidos a los preventivos, el alcalde adelantó que probablemente se darán de baja policías porque reconoció que hay miedo y temor dentro de la corporación y resaltó que si no se cuenta con la colaboración con las otras instancias de seguridad el mensaje que se manda a los policías es claro y podría causar que se tenga un menor número de elementos en activo.

“Por eso es urgente retomar esa buena relación con los tres niveles de gobierno y que vean los mismos elementos de seguridad en el municipio que no están solos y que tienen el apoyo de las otras corporaciones, de las fuerzas estatales y federales, desde el municipio tienen mi mayor respaldo todas las familias y los policías que están en activo y cumpliendo con su deber”, agregó.

Cabe destacar que la agresión del pasado martes contra los policías municipales es el segundo ataque que se hace de manera dirigida en contra de los efectivos de la corporación en menos de un mes: el primero se suscitó el pasado 29 de diciembre en la zona centro del municipio, donde fueron heridos de gravedad dos integrantes de la corporación.

Será este jueves cuando se lleve a cabo en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo un reconocimiento para los tres efectivos de la corporación, dos de ellos hermanos, donde se podría contar con la presencia de los funcionarios estatales en materia de seguridad a quienes Monreal Ávila ha solicitado el acompañamiento.