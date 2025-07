Aprueba Fresnillo crear su propia Dirección de Tránsito

Por: Jaqueline Lares Chávez •

La aprobación del Cabildo de Fresnillo para municipalizar el servicio de tránsito ha desatado una polémica entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado de Zacatecas. Mientras el alcalde Javier Torres Rodríguez sostiene que la decisión es legal y necesaria para el orden vial de la ciudad, el Ejecutivo estatal la considera «improcedente e ignorante».

- Publicidad -

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, explicó mediante un mensaje difundido en video que la municipalización no siguió el proceso establecido en el Decreto Gubernativo publicado en 2012, que regula la transferencia de funciones del servicio de tránsito del Estado a los Municipios. Señaló que el Ayuntamiento ya destinó recursos a una dirección que aún no existe legalmente, lo que podría constituir una falta administrativa y un daño al erario.

Advirtió que, en términos prácticos y financieros, la creación de una dirección vial municipal no es viable. Detalló que Fresnillo enfrenta un déficit de 331 policías para cumplir con el estándar internacional, y actualmente solo cuenta con 30 elementos operativos por turno para atender a más de 250 comunidades.

“Antes de crear una nueva dirección, los recursos deberían utilizarse para reforzar la seguridad”, afirmó.

El secretario recordó que, gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno estatal, la Guardia Nacional y el Ejército, Fresnillo logró salir de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo, al pasar de 653 homicidios en 2021 a solo 21 en lo que va de 2025. Subrayó que esa mejora no puede ponerse en riesgo por decisiones unilaterales.

En tanto, el gobernador David Monreal Ávila calificó la decisión como improcedente y carente de fundamento legal, acusando al Gobierno municipal de actuar con “ignorancia” y de no priorizar la verdadera necesidad de la población: la seguridad.

“Fresnillo no tiene policía suficiente, y lo que se necesita es fortalecerla, no fragmentarla”, señaló. También advirtió que no se autorizará la creación de una nueva corporación vial sin cumplir los procedimientos y requisitos legales.

Javier Torres Rodríguez, presidente municipal de Fresnillo, respondió con firmeza, pero respeto a los señalamientos del gobernador de Zacatecas. El alcalde aseguró que no replicará los insultos, sino que mantiene su respeto a la investidura del Ejecutivo estatal. Subrayó que su decisión se encuentra respaldada por la ley y cuenta con sustento técnico, jurídico y presupuestal.

Torres Rodríguez explicó que el Ayuntamiento está facultado para asumir funciones de tránsito municipal, tal como lo han hecho otras demarcaciones como Villanueva o Tlaltenango. Aclaró que no se trata de una ocurrencia ni de un acto improvisado, sino de una medida planeada para mejorar la movilidad, la seguridad vial y el orden urbano en Fresnillo.

Anunció que ya se contempla una convocatoria inicial para reclutar 40 elementos, con recursos y procesos de capacitación adecuados, incluso fuera del estado si es necesario.

El edil lamentó la falta de apoyo del Gobierno estatal en materia de infraestructura vial y movilidad urbana. Señaló que los ingresos generados por infracciones se van al estado sin que se reflejen beneficios para Fresnillo, mientras que los ciudadanos exigen resultados.

Aseguró que esta iniciativa no rompe con las mesas de seguridad ni con la coordinación institucional. Por el contrario, destacó los avances logrados en colaboración con la Policía estatal, el Ejército, la Guardia Nacional y otras corporaciones, e insistió en que Fresnillo ha invertido como nunca en seguridad pública.

Finalmente, reiteró su disposición a dialogar, pero también su compromiso con los fresnillenses: “No se puede limitar a un municipio que busca crecer con sus propios recursos. Lo que queremos es justicia, movilidad y seguridad para nuestra gente. Tengo un gran equipo: el pueblo de Fresnillo.

“Lo exhorto mejor a redestinar el recurso del segundo piso para que nos cambie la vida a los Zacatecanos, a sus municipios, a los fresnillenses, con obra para todos, caminos, calles, bacheo, infraestructura educativa, deportiva, medicamentos, apoyo al campo, sin distingos, sin regateos, como debe de ser, porque ese recurso es de todos” agregó.