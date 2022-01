Incumple Issstezac mandato judicial; se niega a pagar el aguinaldo a 112 jubilados

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

EL Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) incumplió con el mandato del Primer Juzgado de Distrito de resarcir el pago del aguinaldo a 112 jubilados con el argumento de que no cuenta con los recursos para ello; en consecuencia, los demandantes recurrirán a un recurso legal para que sea considerado como desacato.

El Juzgado notificó de su resolución el lunes pasado y determinó un plazo de 47 horas para que el instituto realizara la medida cautelar provisional del pago del aguinaldo a los jubilados, pero este miércoles ello no ocurrió.

Adrián Cásarez Espinosa, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Issstezac, informó que el director del instituto argumentó que no cuenta con recursos para realizar el pago.

Ante esa situación, dijo que “mañana nuestra abogada estará interponiendo un recurso para que el Juzgado Primero le exija al director del Issstezac el pago inmediato o de lo contrario incurre en desacato, lo que implica que dará otro periodo de tiempo para que lo haga. Si al término no se paga, el caso se turnará al Ministerio Público Federal para que inicie un procedimiento judicial”.

Por otra parte, informó que el Tercer Juzgado de Distrito falló en contra de la medida cautelar para el pago del aguinaldo de otros 145 jubilados, a fin de esperar a una audiencia el próximo 19 de enero.

Según Cásarez Espinoza, “nos parece sospechoso porque el Juzgado Primero ya falló a favor a partir de la violación a los derechos de los adultos mayores, pues son un sector vulnerable y, por el contrario, el Juzgado Tercero lo rechazó”.

En respuesta, dijo que este bloque de jubilados entregó un oficio al Tribunal Colegiado para que haya una revisión de ese fallo, a la espera de una respuesta que, si no se emite pronto, se esperarán hasta la audiencia programada para la próxima semana.

Es decir, “nosotros vamos a seguir con las acciones de tipo jurídico con nuestra abogada y no queremos movilizarnos porque hemos visto que este gobierno no va a dar atención si no es por medio de un juez”.

Cásarez Espinoza indicó que, mientras tanto, se espera que el instituto sea mandatado para pagar el aguinaldo de los 112 jubilados que son parte de ese bloque, lo cual se espera que se realice en los próximos días.

Por último, informó otro grupo de entre 80 y 100 jubilados presentarán otro amparo, para lo cual se recibirán documentos hasta el 20 de enero y posteriormente se entregará ante las instancias correspondientes.