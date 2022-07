Denuncian favoritismo en el Sntsa en la asignación de plazas en el Hospital de la Mujer de Fresnillo

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Un grupo de trabajadores del área de enfermería adscrito a la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) se manifestó en las instalaciones del Centro Platero debido a que aun cuando se había informado que se les daría prioridad a los de mayor antigüedad laboral para otorgarles plaza en el Hospital de la Mujer de Fresnillo, se convocó a un grupo de 50 que no cumplen con ese requisito, incluso, denunciaron, firmaron contrato familiares de trabajadores que laboran en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa) Sección 39.

El grupo de inconformes hizo un llamado al secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, a la líder sindical Norma Castorena Berrelleza y al gobernador David Monreal Ávila para que se les aclaren sus dudas con respecto a la lista de los beneficiados, porque convocaron desde el jueves pasado sólo a compañeros para ocupar 50 plazas y no las que habían anunciado, entre 400 y 450, además, a los que llamaron no son los que cuentan con mayor antigüedad.

“Estamos aquí de testigos, porque se les convocó en el Centro Platero, para darnos cuenta de la realidad en la que estamos, una vez más Servicios de Salud nos está defraudando y está violando la antigüedad. Nosotros pedimos una lista, no ha salido a lista. Hay gente que se le mandó para pertenecer al IMSS –Bienestar con cuatro años de antigüedad, mientras que hay compañeros de 7 y 8 años a los que no se les habló. No se ha hecho transparente como dijo el doctor Pinedo”, manifestó un trabajador.

Los quejosos argumentaron que a los trabajadores del IMSS sí los llamaron a una junta de carácter urgente el sábado, pero a los trabajadores de Servicios de Salud nunca se les llamó a reunión, sino que se les hizo el llamado por vía telefónica y sólo 50 lugares, por lo que pidieron también a Norma Castorena que les aclare sus dudas, porque en oficinas centrales les dicen que esperen una lista, pero ellos consideran que “hay gato encerrado”, pues hasta el momento nadie se ha hecho responsable.

“Nos estamos dando cuenta que compañeros que tienen sus papás o familiares trabajando en el sindicato, curiosamente están firmando ahorita su base en el IMSS-Bienestar. Sólo pedimos información verídica, la atención que merecemos por nuestra antigüedad. Pedimos que sea transparente”, puntualizó.