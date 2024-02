«Seamos exigentes de congruencia en vez de rehenes de la política migajera, apoyemos sin vacilación a Claudia Sheinbaum y vayamos decididos a la meta del Plan C» Luis «Oso» Medina

Por: La Jornada Zacatecas •

COMUNICADO

Es oficial, la Comisión de elecciones de la coalición designó a la Senadora Soledad Luevano y a Saúl Monreal como integrantes de la fórmula al senado para competir por Zacatecas.

Lo primero que deseo es dejar constancia de mi gratitud por su acompañamiento generoso en la búsqueda del honor de representar a mi estado en el senado.

Me satisface decir que nuestro equipo no recurre a las herramientas de la política corrupta, no mentimos, no ofrecimos candidaturas ni recibimos dinero público y privado para comprar voluntades, sabemos que para ser una auténtica opción es condición inflable la de ser distintos de los que criticamos y así hemos demostrado ser los ideales que nos motivan a luchar son los de hacer de nuestra patria hogar donde a nadie le falte comida y libertad.

Los invito a cerrar el paso a las fuerzas que buscan el retorno del entreguismo ante los apetitos extranjeros y la imposición de los intereses particulares sobre los colectivos, los que pidan el apoyo en nombre de la 4 T deberán comprometerse a no ser corruptos ni encubridores.

Seamos exigentes de congruencia en vez de rehenes de la política migajera, apoyemos sin vacilación a Claudia Sheinbaum y vayamos decididos a la meta del Plan C

Fraternalmente Luis Oso Medina