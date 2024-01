Dirigencia local de Morena culpa al PT y a Xerardo Ramírez de la división de la izquierda

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa, presidente del Consejo Estatal de Morena, reiteró que el fallo de la unión de la izquierda en el escenario local, se debe a desacuerdos con el Partido del Trabajo (PT) y el actuar de algunos personajes como el diputado Xerardo Ramírez y la diputada Ana Luisa del Muro que han sido sistemáticamente opositores en el congreso local, por lo que no se permitirá en lo local, “cargar, aguantar o solapar” estas actitudes cuando el Partido Verde, a diferencia, han sido aliados y han acompañado el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Nosotros habíamos repetido nuestra intención de no ir con el PT por los argumentos que ya vimos, sin embargo, estamos en una etapa con una altura de miras y con un objetivo superior que es lograr el Plan C en Zacatecas, lograr el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y no queremos distraernos de esos objetivos”, dijo el líder morenista, quien enfatizó, además, que ya al pueblo de Zacatecas no se le puede engañar de tan politizado que está y sabe bien dónde está la transformación y qué es lo mejor para el pueblo de México.

“No nos preocupa la especulación, aparte, les deseamos mucho éxito a todos, esperamos que coadyuvemos en que le vaya bien a México y Zacatecas y nosotros nos enfocaremos en nuestros objetivos, además, un concepto de izquierda va más allá de grupos: es la construcción de un movimiento y velaremos porque el pueblo nos respalde”, no obstante, enfatizó, el apoyo a las políticas de la Cuarta Transformación tendrá que ser a criterio de cada instituto político y “cada quien tendrá que asumir sus dichos y sus hechos” y los resultados se verán este 2024, dijo.