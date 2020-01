En materia de violencia, el año ha iniciado “tranquilo” en el estado: fiscal

Francisco Murillo Ruiseco, fiscal general de Justicia ■ foto: andrés sánchez

A pesar de que va “relativamente bien, no se pueden echar campanas al vuelo”: Murillo

En otros delitos como la extorsión, advierte, la alarma se mantiene, sobre todo en la zona conurbada que es la de más incidencia

Afirma que el secuestro, a diferencia de 2019, no se ha presentado tanto en este inicio de año

En materia de violencia en Zacatecas, el año ha iniciado “tranquilo” en comparación con otras entidades como Guanajuato, que lleva 250 homicidios dolosos en lo que va del año, dijo el fiscal general de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco, quien agregó que a pesar de que va “relativamente bien”, no se pueden “echar campanas al vuelo” y sí seguir trabajando, pues en otros delitos como la extorsión, la alarma se mantiene, sobre todo en la zona conurbada que es la de más incidencia.

Murillo Ruiseco informó que antier se estuvo trabajando con el Grupo de Coordinación Local (GCL) en el municipio de Fresnillo para desplegar algunas acciones y abatir la percepción de inseguridad en El Mineral. Además de estas, el fiscal informó que se están haciendo otras paralelamente en el sureste zacatecano donde también la percepción e incidencia de delitos es alta.

Las acciones, explicó, son de coordinación de los cuerpos policiacos como la Policía Estatal Preventiva, el Ejército y la Guardia Nacional, quienes continúan patrullando día a día.

Por su parte, en la zona de Mazapil y Concepción del Oro, informó Murillo Ruiseco, se ha requerido la presencia de la Policía de Investigación para que realice sus funciones debido a algunos sucesos que se han presentado desde al año pasado.

En cuanto al tema de secuestros y extorsiones, el fiscal reconoció que es un delito que se presenta de forma recurrente y cotidiana, siempre a la alza. El secuestro, dijo, a diferencia de 2019, no se ha presentado tanto en este inicio de año, pues aún no hay un número importante que considerar. Sin embargo, en cuanto a las extorsiones reiteró que son recurrentes por la facilidad que brinda el uso del teléfono celular.

En este sentido, el fiscal insistió a la ciudadanía poner atención a las campañas para que no se dejen engañar, que cuelguen cuando no conozcan los números telefónicos para no engancharse en los secuestros virtuales, sobre todo, como se dijo, en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe que es donde se concentra el mayor número de este tipo de problemas.