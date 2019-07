No existe un problema social que sustente cancelación de fondos para Proyecto Milpillas: Jehú Salas

El secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila ■ foto: la jornada zacatecas

■ Suspensión de los recursos se presenta como una incógnita: subsecretario Ricardo Peralta

■ “Hasta donde sé creo que es un asunto de derechos de paso, de derechos de vía, de derechos de inundación en el vaso”: Heber Saucedo (Conagua)

■ Ni siquiera la titular de la Conagua a nivel federal, Blanca Jiménez, sabía de la cancelación del presupuesto de 504 millones de pesos

■ Delegado de la Conagua informó que se incumplió el Convenio de Coordinación 2018 por parte de la SAMA y Jiménez Cisneros tiene una “preocupación por el tema social”

La suspensión de los recursos destinados este 2019 al Proyecto Milpillas se presenta como una incógnita. “Aquí lo que tenemos que hacer es indagar sobre ese asunto en particular y tendría que ser a nivel central”, dijo Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El funcionario fue interrogado al respecto durante su visita el pasado 18 de julio, a Mazapil, Zacatecas.

Se reservó de ofrecer “un comentario técnico” porque aunque dijo conocer el asunto por ser público, sería “aventurado, cuando la propia Conagua no ha tenido una postura clara sobre este tema”.

Se limitó entonces a asegurar que se establecerá una mesa para abordarlo en la Secretaría de Gobernación, y como en otros asuntos que atiende la dependencia encargada de la política interna del país, que se escuchará “en ella a todas las partes”.

Entrevistado en mismo contexto, Heber Saucedo Rojas, gerente de Aguas Subterráneas de las oficinas centrales de la Conagua, quien advirtió no tener información al 100 por ciento por ser la Presa Milpillas, materia de la Gerencia de Aguas Superficiales, expuso, “hasta donde sé creo que es un asunto de derechos de paso, de derechos de vía, de derechos de inundación en el vaso. Y es un asunto que obviamente no queda otra para resolverse con diálogo y la concertación; hace falta hacer más trabajo, la idea es no solamente detectar qué no se han hecho sino ver la forma de hacerlo obviamente”.

Sobre la suspensión de los 504 millones de pesos a ejercerse este año en el proyecto dada a conocer mediante un comunicado de prensa emitido el pasado 16 de julio por la delegación de la Comisión Nacional de Agua en Zacatecas, José Narro Céspedes, interrogado por separado al respecto, dijo que ni siquiera la titular de la Comisión Nacional del Agua a nivel federal, Blanca Jiménez Cisneros, sabía de la misma.

Así el legislador expuso el tema como “una medida medio unilateral, no sabemos de quién”.

La versión contrasta con la expuesta ayer en entrevista con este medio por el secretario de Agua y Medio Ambiente del estado, Luis Maldonado Romero, quien dio a conocer que el delegado de la Conagua en la entidad, Héctor González Curiel, le informó que además del incumplimiento del Convenio de Coordinación 2018 por parte de la SAMA que se alegó para suspensión, Blanca Jiménez Cisneros tiene una “preocupación por el tema social”.

“Nosotros hemos estado revisando el tema en Conagua-México, nos dicen que la obra no se ha cancelado, la directora general, Blanca, no tiene esa información, el presupuesto está vigente; aparte es un presupuesto aprobado por el Congreso que no se puede cancelar únicamente por una medida medio unilateral, no sabemos de quién, parece que es una cuestión estatal no federal”, dijo Narro Céspedes.

Por su parte el secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, sostuvo que no existe un problema social que sustente la cancelación del ejercicio este año de 504 millones de pesos para el Proyecto Milpillas, argumento que calificó de absurdo.

Tradujo la decisión como otra más de las suspensiones presupuestales de que ha sido objeto la entidad.

“Y pues bueno, entendemos las prioridades del Gobierno de la República. Nosotros asumimos también que el compromiso hecho por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador de ejecutar esta obra en beneficio de más de medio millón de familias zacatecanas, tendrá que cumplirse”.

Salas Dávila sostuvo que sobre los resultados de la operación que ha hecho Gobierno del Estado en la comunidad Atotonilco, que “la condición política” actual en torno al proyecto “es muy buena”.

Dijo que de haberse tenido una oposición al mismo “prácticamente unánime”, que atribuyó a la falta de información acerca del mismo y a la socialización de temores fundados e infundados, “hemos ido avanzando, podría decir en números redondos que de tener una oposición prácticamente completa de la comunidad, hablo de la comunidad, no del ejido Atotonilco, hoy tenemos ya la mayoría de los ejidatarios a favor del proyecto. Los ejidatarios son ya también prácticamente todos los que están a favor”.

Aquí agregó que son 20 las personas “identificadas” que se siguen oponiendo al Proyecto Milpillas, “particularmente con esta asociación sin nombre y apellido, REMA –Red Mexicana de Afectados por la Minería”.

Sin embargo, Narro Céspedes sí encontró que el Gobierno del Estado tuvo un problema de “falta de operación”.

“El hecho de que no hayan resuelto lo de Atotonilco, al contrario, que las cosas se hayan complicado en El Potrero, en Atotonilco, en –Estancia de- Guadalupe-, indica una falta de operación política, de construir acuerdos, de convencer a la gente, de hablar con ellos de la importancia de esta obra y que está obra no va a dejar de atender las necesidades que ellos tienen”.

El secretario general de Gobierno afirmó no obstante que la aceptación que ya tiene el Proyecto Milpillas en tres de las comunidades implicadas en él, deriva de que se han estado realizando permanentemente viajes a las presas del Cristo Roto y El Chique.

“Ellos han observado el desarrollo que se ha dado en este tipo de proyectos, el desarrollo económico que producen, las bondades que se dan, cómo se han beneficiado con actividades económicas como la pesca”.

Sostuvo que no existe un problema social, “no lo estoy minimizando, justamente tenemos que redimensionar la oposición de 20 personas a un proyecto que beneficia a casi medio millón de familias zacatecanas”.

Dijo que la decisión de suspender la ministración de los 504 millones de pesos desde la Federación es “un problema prácticamente de ejercicio presupuestal”.

“Se suspende el ejercicio presupuestal para este año como se suspendió el Fondo Minero, como se suspendió el Programa 3×1, como se le quitaron a Zacatecas 2 mil 600 millones del presupuesto para este año”.

Agregó que “sería muy triste que alguien se atreva a decir que se suspendió porque 20 personas están inconformes con la ejecución”.

La respuesta de Salas Dávila a si todos los terrenos implicados en el proyecto ya están liberados legalmente para la ejecución de la obra, uno de los argumentos esgrimidos por la Conagua para la suspensión de la ministración de los recursos, fue que “absolutamente todos los terrenos por donde se tiene proyectada la ejecución de la obra son terrenos ejidales, son terrenos que originalmente son propiedad de la nación”.

Dijo que se tienen las autorizaciones de cambio de uso de suelo y los posteriores tres convenios de ocupación previa de los terrenos “donde va a haber la afectación de la cortina de la Presa Milpillas” derivados de asambleas ejidales en Atotonilco, Estancia de Guadalupe y El Potrero.

“Autorizaron que el Gobierno Federal o estatal empezaran a intervenir en la zona mediante un convenio de ocupación previa, previa a la expropiación que tiene que hacer el Gobierno Federal. El procedimiento de expropiación no lo hace Zacatecas, no lo hace el Gobierno de Zacatecas, no lo hace el Gobierno del Estado. En este tipo de desarrollos todos son terrenos ejidales, todos son propiedad de la nación y es la Federación la responsable de hacer en su momento, en determinado momento los decretos expropiatorios correspondientes”.