Salud, uno de los retos más grandes y con el que “no estamos pudiendo ”: Tello

El gobernador se reunió con estudiantes de Medicina de la UAZ ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe y Jerez, “privilegiados” en cuanto a servicios de esta índole

■ El mandatario visitó el Campus Siglo 21 de la UAZ para entregar instalaciones educativas

Durante su recorrido ayer por el Campus Siglo 21 de la UAZ para hacer entrega de instalaciones educativas que se inscriben en el programa Más de 1000 obras, el gobernador Alejandro Tello Cristerna reconoció que uno de los retos más grandes de su gobierno y con el que “no está pudiendo” es la salud. “Si no es la falta de medicamentos, es la falta de médicos, es la falta de instalaciones”.

El problema, les dijo a los estudiantes y egresados de la Licenciatura en Nutrición, es que a pesar de la inversión que su administración hace en esta materia, superior a los 3 mil 200 millones de pesos, “se oye y es una cantidad muy grande, pues aun así, yo tengo que reconocer que no es suficiente”.

El mandatario consideró “privilegiados” respecto a los servicios de salud a que tienen acceso, a los pobladores de Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe y Jerez, en comparación con los de “los municipios más alejados”.

Les hizo un llamado a los jóvenes para que regresen a las comunidades lejanas de las que muchos provienen porque “las mismas necesidades que se tienen aquí se tienen allá. Tanto necesitan aquí de ustedes como los necesitan en las zonas más apartadas”.

Esta misma convocatoria fue reiterada minutos después ante los estudiantes de primer semestre de la Unidad Académica de Medicina Humana de la UAZ, a quienes dijo vislumbrándolos como egresados que aspiran a quedarse en la capital del estado, “pero a veces desprotegemos a nuestra gente, desprotegemos a nuestro estado, hay una necesidad grandísima el día de hoy de médicos” especialistas en los municipios.

En estas demarcaciones se le reclama en sus visitas por las autoridades, dijo, la cobertura de una serie de necesidades pero “una petición siempre será, ayúdenos con los servicios de salud; la gente necesita médicos, la gente necesita especialistas”.

Más tarde ante la prensa reiteró esta postura, pues su respuesta a la pregunta de cuántos médicos especialistas hacen falta en Zacatecas fue, “muchísimos” y “en todos lados”, ya que es “un reclamo constante de la ciudadanía”.

Trajo como ejemplo el caso de Juchipila donde dijo, fue “complicadísimo” llevar un anestesiólogo para complementar el equipo del Sector Salud “y rápidamente el doctor dejó el espacio, nuevamente lo tenemos vacante”.

Expuso esto como un área de oportunidad muy grande y se adelantó a las interrogantes al precisar que “habrá quien diga que no se les brindan las condiciones; estamos buscando todas las alternativas, pagándoles más, ayudándoles con cuestiones de hospedaje”.

“Lo que yo quiero es brindar piso parejo a los zacatecanos, que haya médicos especialistas en todo el estado, vaya, hay un cúmulo importante de necesidad”.

Su opinión acerca de que sólo 20 por ciento de los egresados de la Licenciatura en Medicina Humana de la UAZ logran aprobar el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) fue que este es un tema “muy propio de la universidad. No es fácil, yo reconozco que es un tema complicado, es una carrera también muy compleja”.

Para afirmar esto adujo su experiencia personal como esposo de una médico pediatra, antes ya mencionada frente a los estudiantes de medicina.

“Pero yo estoy seguro que tenemos las capacidades. Acabamos de ver un cúmulo muy importante de jóvenes de nuevo ingreso a Medicina y ahí lo importante es irlos llevando, que no deserten, que terminen. Y ¿por qué no?, el día de mañana se puedan especializar”.