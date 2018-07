¡El sueño de Bolivar!

Hoy, al aparecer esta colaboración en el espacio que generosamente “La Jornada” me tiene asignado, es seguro que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador sea ya considerado inobjetable y legítimo, aún y cuando hagan falta las formalidades legales que imperativamente señala la Constitución y la legislación electoral.

Y es que, son tantas las esperanzas que ha generado el hasta ayer candidato de Morena, que explica por sí el cúmulo de votos tan cuantioso obtenido, la diferencia considerable respecto a los otros candidatos y fundamentalmente que esta elección y su resultado haya trascendido al exterior. A las fuerzas y gobiernos de izquierda, motivando que personalidades con ideología progresista expresen sus ilusiones y parabienes.

“Andrés Manuel López Obrador es una esperanza no sólo para México, sino para toda la región” escribió la ex presidenta de Argentina Cristina Kirchner. “Este domingo México abrirá un camino alucinante por la paz, la justicia social y un mundo más democrático y decente. Desde España, toda la fuerza para AMLO en admiración de un pueblo hermano”, dijo Pablo Iglesias, secretario General de Partido español Podemos.

“Desde Francia saludamos con amor al pueblo mexicano. Se acerca el triunfo de López Obrador, y con ello el resurgimiento de una gran nación y el despertar de una esperanza para el mundo”, afirmó el dirigente de la izquierda radical francesa, Jean-LucMélenchon; en tanto que Ernesto Samper Ex secretario de Unión de Naciones Suramericanas, dijo que el triunfo de López Obrador, será el comienzo del regreso del péndulo en América Latina hacia gobiernos comprometidos con la justicia social y la soberanía”.

Rafael Correa ex presidente de Ecuador tuiteó: AMLO será un vendaval de frescura, una gran esperanza para Iberoamérica y México”. “Cuando la política en América Latina empieza a cambiar. Luchadores sociales con ideas jóvenes dispuestos a cambiar el mundo”, dijo Gustavo Petro, líder político de Colombia.

La Jornada sábado 30 de junio.

Cuauhtémoc Cárdenas, aunque hizo notar la ausencia de temas de gran trascendencia en las campañas presidenciales, dijo, como para que López Obrador lo escuchara como destinatario principal: “no podemos seguir condicionados por la inserción global subordinada a Estados Unidos, la relación con América Latina es vista subsidiariamente, dejando de lado el papel protagónico que puede jugar México en la integración de un bloque regional latinoamericano, con autonomía e independencia , como contrapeso a la hegemonía de los países desarrollados y en fortalecimiento de la multipolaridad”.Pag. 24 sábado 30 de junio de 2018.

El sentimiento esperanzador que despierta los anhelos legítimos de cambio social, de dignidad, de patriotismo y de alteza de miras en la mayoría de los mexicanos, es del todo explicable: En cuatro meses más se habrán cumplido 50 años del genocidio de estado ordenado por el sanguinario Gustavo Díaz Ordaz y en dos años el medio siglo de la sangrienta represión ordenada y simulada por Luis Echeverría.

Treinta años se cumplen del mega-fraude electoral que impuso al “presidente usurpador” Carlos Salinas. Burlando el sentir popular que emitió su voto mayoritariamente por Cuauhtémoc Cárdenas y, no es todo, porque es seguro que la situación social de México hoy sería otra sin la privatización (llámese bandidaje y despojo a la nación) que llevó a cabo el usurpador y más grande vendedor de los recursos de México.

Permeó la mediocridad vergonzante: Un Zedillo que vendió ferrocarriles, un Fox, alto de cuerpo pero carente de grandeza,tal, que hizo decir al escritor Fernando, Vallejo que, cuando Fox montaba a caballo era ver a un asno cabalgando sobre un caballo. Luego vino Calderón cuyo cinismo al arrebatar el triunfo a López Obrador en el 2006, sólo se le ocurrió decir un “haiga sido como haiga sido”, para luego motivar su “guerra al narcotráfico” que a la fecha lleva miles de muertos y que tiene a una sociedad aterrorizada.

Y qué decir del que continúo en el cargo: corrupción desde la intimidad hasta los más altos niveles, que coloca a nuestro país entre los más corruptos del mundo.

El espíritu de Simón Bolivar renace con aquella idea grandiosa de forjar la unidad de toda América central y América Latina. “Qué bueno sería que el Itsmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos; ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, con las naciones de las otras tres partes del mundo…esta especie de corporación podría tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración…”Carta de Jamaica. 6 de septiembre de 1815.

No cabe duda: si México se dignifica frente al imperio, los pueblos de América del sur seguirán su ejemplo. Bolivar veía a México como el líder y guía. ¿Será?

