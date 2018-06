Juan Carlos Villegas. Séptimo Aniversario Gualdreño. Acuarela. 2018.

La Gualdra 341 / Séptimo Aniversario Gualdreño

Sólo hay que perdonar hasta siete veces, nada más. Así lo dice la santa Biblia, así lo manda la santa iglesia. La primera vez casi ni quería contarla, pero contó. Me dejaste esperando una hora, toda una hora entera; así que cuando llegaste sólo pensé: no hay bronca, es la primera. No te la hice de emoción, no me gusta hacer escenas, mucho menos delante de la gente. Pero ahí inició la cuenta. La segunda fue más tarde, cuando ya estábamos a punto de unir nuestras vidas, de eso seguro que ni te acuerdas. Estaba eligiendo el vestido, ni siquiera era un vestido de novia y lo dijiste, lo soltaste como no queriendo la cosa: con ése te verías más llenita. Y la sonrisa se me transformó en mueca, tuve que aguantar tus: perdóname, perdóname, perdóname, cuando te diste cuenta. Te perdoné pero no se me olvidó nunca. La tercera y la cuarta, debo confesar que tal vez yo tuve un poco de culpa; pero: si me comprendieras, si me conocieras, como dice la canción, tampoco hubieran ocurrido. La quinta no fue a mí, fue a nuestro hijo y ésa me dolió más que las anteriores. En la sexta te perdoné pronto, achaqué tu arranque a la frustración y a la edad. Ésta es la siete, así que te perdono, no hay problema, pero ya no pidas que siga, no puedo, no es por mí, entiende: así lo dice la Biblia, que nomás hasta siete.